El Taibilla adjudica la reparación de las piscinas y la zona deportiva del parque de Tentegorra en Cartagena

La reapertura de las piscinas y la zona deportiva del parque Rafael de la Cerda, en Tentegorra, ya empieza a parecer algo que no llegará ... en un futuro tan lejano. Hasta el momento, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) está dando cumplimiento estricto al acuerdo que alcanzó con el Ayuntamiento de Cartagena. Este pasado verano, sacó a licitación la reparación de las instalaciones como paso previo a su entrega y gestión por parte del Consistorio cartagenero y, esta misma semana, esas obras encontraban ya a la empresa que las ejecutará.

Según recoge el Portal de Contratación, el organismo estatal firmó la propuesta de adjudicación de los trabajos, los cuales, tras la valoración técnica de su oferta, han recaído en Grupo Niberma. Su plica estaba valorada en 429.627,35 euros sin IVA, lo que supone una baja de un 13% sobre el presupuesto base de licitación (489.596,61 euros) La mercantil con sede en Molina de Segura se impuso por 16 puntos a la única otra oferta que se presentó al concurso público, la representada por la sevillana Arpo Empresa Constructora.

La resolución de adjudicación adjunta un escrito dirigido al delegado del Gobierno en el que le remite la propuesta de financiación de las obras. La inversión estará dividida en dos anualidades. En lo que resta del año 2025, se abonarán al adjudicatario 35.500 euros, lo que deja el grueso del coste pendiente de abonar para el próximo año 2026, cuando se pagarán los restantes 454.096,61 euros.

El plazo de ejecución previsto es de 3 meses, por lo que las obras deberían estar terminadas antes del verano brindando a los cartageneros la oportunidad de volver a practicar deporte y darse un chapuzón antes del próximo verano. Todo esto sucederá, claro está, siempre y cuando no surjan contratiempos en el curso de los trabajos que generen sobrecostes o modificaciones del contrato. También dependerá de que el trámite administrativo para la cesión de este espacio al Ayuntamiento sea ágil.

La entidad estatal presidida por Juan Cascales se comprometió vía protocolo firmado con el Consistorio a reparar y entregar en perfecto estado estas instalaciones que llevan explotando para disfrute de sus empleados durante los últimos 70 años y que fueron cerradas este mismo año después de que un informe de la Abogacía del Estado advirtiera que el mantenimiento del recinto por parte del Taibilla era incompatible con su objeto social, es decir, el que abastecer de agua potable a buena parte del sureste peninsular.

El contrato contempla una actuación integral sobre el edificio de vestuarios, las piscinas 1, 2 y 3 con sus salas de depuración, el césped circundante y las ocho pistas deportivas del recinto. Esta pasada temporada estival fue la primera que los cartageneros no pudieron disfrutar de estas instalaciones a las que podían acceder previo pago de una cuota. Para paliar esta pérdida, el Ayuntamiento dispuso por su parte la apertura de la piscina de la Casa de la Juventud ante la escasez de este tipo de instalaciones públicas en el municipio.

El Taibilla sí mantiene abierta la zona ajardinada del parque, la cual sí fue puesta a disposición para su disfrute. El presidente de la entidad, además, anunció, con motivo de una visita del secretario de Estado Hugo Morán, que está desarrollando en paralelo un anteproyecto para resignificar este espacio con una muestra de las especies botánicas que habitan los diferentes espacios bajo dominio de la MCT y un centro de interpretación del agua que complemente la renovación de piscinas e instalaciones deportivas generando un gran pulmón verde para el ocio y disfrute de los cartageneros.

Tal y como reflejaban los pliegos volcados en la web de la MCT, el parque Rafael de la Cerda ocupa unos 82.484 metros cuadrados, con cinco piscinas recreativas, laberinto vegetal, pistas deportivas (baloncesto, fútbol, tenis y pádel), área de picnic, cantina fuera de servicio, zonas infantiles y oficinas. El ámbito de actuación del proyecto incluye el edificio de vestuarios, las piscinas con sus salas de instalaciones, el césped circundante y todas las pistas deportivas.

Deficiencias detectadas

Los técnicos del Taibilla que han hecho una evaluación previa y orientativa para el adjudicatario detallan que los vestuarios están en buen estado estructural, pero requieren mejoras interiores. Resaltan asimismo que las piscinas presentan un estado aceptable aunque con desperfectos en gresite, rebosaderos y elementos metálicos oxidados en las salas de bombeo. Por su parte, las pistas de pádel están en buen estado, pero otras como las de fútbol y tenis muestran desgaste, fisuras y deformaciones. La acometida eléctrica actual es asimismo insuficiente.

La intervención contempla en este sentido un vallado general para diferenciar áreas recreativas, una sectorización hidráulica y mejoras de saneamiento, además de la reubicación de arquetas. Se actuará sobre el edificio de vestuarios renovando exteriores, interiores y el botiquín, así como sobre el parque acuático mediante trabajos en las salas de depuración.

Asimismo, se rehabilitarán las pistas deportivas. El Taibilla quiere mejorar los accesos y hacer una renovación de superficies en baloncesto, fútbol y tenis, así como un mantenimiento en la pista de pádel. También se colocará un nuevo pavimento de acceso a piscinas y pistas, y se ejecutará un anillo perimetral de canalización. Estas intervenciones buscan mejorar la seguridad y la funcionalidad y estética del conjunto, garantizando su durabilidad y aprovechamiento por los usuarios.

El campo de batalla político que protagonizó el arranque del año

El parque Rafael de la Cerda ha sido durante décadas un espacio emblemático para la ciudad. Fue creado en los años 40 como parte de las obras del depósito de Tentegorra, que abastecen de agua a la ciudad y su comarca. Prácticamente desde sus orígenes ofrece a los visitantes piscinas recreativas, un laberinto vegetal, zonas de picnic y barbacoas, áreas de juego infantil y varias pistas deportivas.

El cierre de las instalaciones deportivas suscitó gran polémica a nivel político en el Ayuntamiento. Se sucedieron a principios de este año multitud de choques, especialmente entre socialistas y populares. Estos últimos recriminaban a los primeros que estuvieran tras el cierre. La cosa no se encauzó hasta que la alcaldesa, Noelia Arroyo, se ofreció a tomar posesión de las instalaciones si estas eran previamente reparadas y con el fin de evitar su desmantelamiento. Una reunión posterior entre el portavoz del PSOE local, Manuel Torres, y el secretario de Estado Hugo Morán terminó por llevar a buen puerto el ofrecimiento de la regidora.

Por su parte, desde MC han venido haciendo bandera de la reapertura a ultranza. Los cartageneristas consideran que la decisión del cierre fue unilateral y política con el fin de perjudicar a los cartageneros. Tras alertar de su posible cierre, defendieron que las piscinas estaban en buen estado y podrían haber sido abiertas durante el pasado verano. Muy al contrario de lo que sostiene la Mancomunidad, que asegura que los vasos se ven recurrentemente afectados por roturas fruto de la inestabilidad del terreno sobre el que se asientan.