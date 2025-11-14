La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las piscinas del parque de Tentegorra en una fotografía de este pasado verano. J. M. Rodríguez / AGM

El Taibilla adjudica la reparación de las piscinas y la zona deportiva del parque de Tentegorra en Cartagena

La Mancomunidad encarga las obras a una empresa de Molina de Segura por casi medio millón de euros con el objetivo de que las instalaciones puedan reabrir el próximo verano

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Cartagena

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:26

La reapertura de las piscinas y la zona deportiva del parque Rafael de la Cerda, en Tentegorra, ya empieza a parecer algo que no llegará ... en un futuro tan lejano. Hasta el momento, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) está dando cumplimiento estricto al acuerdo que alcanzó con el Ayuntamiento de Cartagena. Este pasado verano, sacó a licitación la reparación de las instalaciones como paso previo a su entrega y gestión por parte del Consistorio cartagenero y, esta misma semana, esas obras encontraban ya a la empresa que las ejecutará.

