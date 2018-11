«Si no subes muchas fotos, parece que no eres nadie en el mundo del tatuaje» Mariana Pérez Almagro. / lv Mariana Pérez Almagro, tatuadora MINERVA PIÑERO Sábado, 24 noviembre 2018, 11:23

En la comarca del Noroeste, concretamente en Cehegín, Mariana Pérez Almagro (Beniaján, 1987) regenta «el primer estudio de tatuajes que abrió una mujer en esta zona», explica esta tatuadora al recordar los inicios de Skulls Lady Tatto and Gallery, su estudio, donde realiza trabajos solidarios en colaboración con la plataforma nacional 'Tatuaje Solidario Cáncer de Mama'. Un proyecto que comenzó en 2014 y que continuará «siempre que pueda ayudar, mientras no me falte de comer».

-¿Cuántos tatuajes lleva en su cuerpo?

-(Risas). No lo sé. Llevo un montón. Más bien, puedo decir los huecos que tengo. Aún encuentro algún espacio en las piernas, en la barriga, un par de huecos en el brazo, en la cabeza, en los pies... Cuando ya llevas más del 80% de tu cuerpo tatuado, es complicado contarlos. En mi caso, no los he contado porque he empezado a unificarlos, a unir las piezas con fondos.

-¿En qué consiste su proyecto solidario?

-Es un proyecto que comencé pocos meses después de abrir mi estudio, en 2014, cuando una chica me preguntó si hacía tatuajes para las personas que habían pasado un cáncer de mama. Decidí probarme. Me informé y solicité entrar en la plataforma nacional 'Tatuaje Solidario Cáncer de Mama'. Y aceptaron. Lo que realizo es el tatuaje de la areola en 3D, haciéndolo lo más natural y real posible, siempre y cuando el médico haya dado su visto bueno, cuando la piel es apta. Todos los tatuadores que formamos parte de esta plataforma solidaria lo hacemos de manera gratuita.

-¿Qué conoce de la historia de su profesión?

-Bastante, me gusta mucho indagar en el pasado. De hecho, solía escribir en un periódico local, en una sección enfocada a la historia y a las curiosidades del tatuaje. Me llama la atención el respeto que había en los años setenta y ochenta, cuando empezaron a comercializarse. El tatuaje no era una moda pasajera; se respetaba al tatutador como profesional, algo que por desgracia en estos tiempos a veces se olvida.

-¿Cómo es su estilo?

-Aunque todos los tatuadores deben saber hacer cualquier tipo de trabajo, mi tatuaje es en color, sólido, con líneas gruesas mezcladas con finas. Me gusta hacer tatuajes que se sigan viendo dentro de veinte años, aquellos que, desde lejos, se distinguen bien. En concreto, me gusta hacer trabajos de 'new school', 'old school' y tatuajes con un estilo tradicional japonés.

-¿Qué papel juegan las redes sociales en este mundo?

-Desgraciadamente se han vuelto demasiado importantes. Sobre todo, Instagram. Si no subes muchas fotos, parece que no eres nadie. Hay artistas que trabajan como tatuadores desde hace treinta años y que, por haber creado su perfil hace tres meses, no tienen los mismos seguidores que el artista que se abrió una cuenta nada más empezar a tatuar. Pero no recomiendo guiarse por los 'likes' de una foto o el número de seguidores. Creo que es más importante fijarse en el trabajo y en la trayectoria. Pero claro, así son los nuevos tiempos. Habrá que adaptarse.

-¿Considera que la sociedad ha normalizado el hecho de llevar tatuajes?

-Sí y no. La gente con más cultura no ve tan extraño este mundo; incluso vemos que los modelos de los anuncios y los futbolistas llevan. De hecho, hace poco me comentó una amiga que para empezar a trabajar en una tienda le preguntaron si llevaba algo tatuado, como si fuera un factor favorable. Aunque claro, a otra parte de la sociedad le sigue sorprendiendo y espantando ver a una persona tatuada. Cada día se lucha para conseguir normalizar la situación. Los tiempos cambian y, si ya en el año 1800 había tatuadores y hombres que llevaban tatuajes incluso en la cara y en la cabeza, no sé por qué en este siglo sigue habiendo gente que no los acepten. Esto es cuestión de cultura y de cómo sea la persona.