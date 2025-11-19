Solo una empresa de hostelería se ofrece a tomar las riendas del bar del cerro del Molinete

El futuro del bar del cerro del Molinete recae en estos momentos en unas únicas manos. Tras finalizar el periodo de presentación de ofertas, la ... Mesa de Contratación del Ayuntamiento pudo constatar ayer que solo una empresa de hostelería se ha interesado por hacerse cargo de la emblemática cantina.

Según informaron fuentes municipales a este periódico, la única mercantil interesada es Mekogold. «Como solvencia, aporta experiencia en los restaurantes La Trilla, en Cartagena y Mazarron. Se ha abierto la propuesta técnica y se ha remitido para informe de valoración», añadieron los mismos medios oficiales.

El local encadena ya muchos meses cerrado a cal y canto y el objetivo del equipo de gobierno es recuperarlo para dar más vida a este entorno y su parque arqueológico. Tal y como avanzó este periódico, fue a finales de septiembre cuando la Junta de Gobierno Local dio su visto bueno a la licitación, dando con ello vía libre a los servicios municipales de Contratación para encontrar al hostelero que se hará cargo de la explotación durante los próximos diez años.

Para hacer más atractiva la concesión, el Consistorio estiró el periodo de explotación hasta los diez años

Fue precisamente la primera semana de octubre cuando se publicó el anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y se abrió el plazo para que los interesados en hacerse cargo de la gestión de dicho espacio pudieran presentar sus ofertas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Periodo que finalizó la semana pasada.

Con el fin de hacer más atractiva esta concesión de cara a los posibles interesados, el Ayuntamiento extendió el periodo de explotación a esa década, con la posibilidad adicional de prorrogar el contrato cada año, hasta llegar a un máximo de 15 años. En cuanto a la ponderación de criterios para la valoración de las ofertas, lo más buscado por el Consistorio era que la empresa acreditara debidamente su experiencia en la gestión de otros negocios del mismo sector. Cuestión con la que, 'a priori', sí cuenta la única empresa que finalmente se ha presentado al concurso.

El Consistorio no informó a este diario del valor del canon ofertado por Mekogold. Las empresas concursantes debían presentar un 'alquiler' igual o superior a 5.206,21 euros para optar a hacerse con la cantina.

La reapertura de este local, al igual que otros emplazamientos singulares de propiedad municipal como el del Parque Torres, se esperan como un ansiado revulsivo turístico. En el caso del Molinete, un elemento, además, que contribuya a propiciar una mayor afluencia de clientes en los establecimientos de la cercana calle San Fernando, acusada en los últimos años por los encadenados cierres de comercios.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Cartagena anunció esta contratación hasta en dos ocasiones anteriores, una en 2023 y otra más el año pasado, pero finalmente no se pudieron llevar a cabo. De hecho, el profesional de la hostelería que obtuvo la concesión en 2013 continuó abriéndolo, de forma puntual y con el visto bueno del Gobierno local, hasta después de haber expirado su contrato.

40 metros cuadrados

El local cuenta con 40 metros cuadrados, de los que 10 son cocina y almacén y el resto está destinado a las mesas y la barra. Pero la parte más interesante de esta cafetería es la terraza, en la que durante el verano corre brisa y en invierno calienta el sol y que ofrece una de las mejores vistas de la ciudad.

A la apertura de la cantina se sumó la salida a concurso de la redacción del Plan Director del Cerro del Molinete, un documento que marcará las pautas para la conservación, integración urbana y los usos futuros de una de las colinas más emblemáticas del casco histórico. Recientemente dicho encargo fue adjudicado en otro proceso al que solo se presentó una única persona, que fue en este caso la profesora de la UPCT María José Muñoz, propuesta como adjudicataria.

En los últimos años, el cerro, no obstante, ha sido objeto de atención también con inversiones como la de la nueva iluminación monumental, que supuso una inversión de 274.217 euros procedentes de los fondos europeos 'Next Generation'.

Asimismo, está pendiente la adjudicación de las obras de adecuación de la Morería Baja. Anunciadas en junio con motivo de la llegada de Noelia Arroyo al ecuador de su mandato, el objetivo es soterrar el cableado, reparar el pavimento y crear una nueva zona verde que quite a la ladera norte del cerro de su actual y degradante imagen.

La eliminación de la escalera mecánica, pendiente para 2026

Una de las mejoras prometidas para la zona es la eliminación de la escalera mecánica que sube al Cerro del Molinete desde la calle San Fernando. Esta infraestructura, que se encuentra en muy mal estado, ha sido durante años un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento, ya que tan sólo en su mantenimiento la inversión municipal supera los 200.000 euros y el resultado es que, desde que se instaló en 2011, no ha estado operativa más de un año seguido.

A pesar de que su construcción respondía a principios de accesibilidad para que todo el mundo, independientemente de si tenía problemas de movilidad o no, pudiera disfrutar del parque arqueológico, hace años que se explicó que estaba fabricada para instalarse a cubierto y soporta mal la humedad, la lluvia y los cambios en la temperatura.

En noviembre de 2022, el Consistorio aprobó de forma unánime una iniciativa de la edil de Podemos Leli García, en la que solicitaba «la creación de un proyecto de viabilidad, técnico y económico para la sustitución de la escalera mecánica», que no llegó a hacerse antes de finalizar la pasada legislatura.

En enero de este mismo año, el concejal de Urbanismo, Diego Ortega, explicó en el Pleno que estaban barajando varias opciones y, este octubre, la edil Cristina Mora aseguró que la eliminación se haría en 2026 tras comprobar que la operación cuesta más de 100.000 euros y que requerirá de una licitación.