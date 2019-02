Solo una de las diez parcelas municipales a la venta encuentra un comprador

«Una docena de alojamientos turísticos en Cabo de Palos pueden funcionar»

«Nuestra primera idea es hacer un pequeño complejo de alojamientos turísticos que, en Cabo de Palos, pueden funcionar. Nos autorizan la construcción de un inmueble en planta baja y un piso. Son unos 700 metros cuadrados en total y podrían salir diez o doce unidades de dos dormitorios», explicó Francisco Meseguer, máximo responsable de Fincas Parquesol Siglo XXI. Esta inmobiliaria es la que ha comprado el solar de Cabo de Palos que el Ayuntamiento puso a la venta junto con nueve más, en diciembre del año pasado. Meseguer confesó que lo que le atrajo del solar es que tiene uso comercial, lo cual «da varias opciones respecto a lo que podremos hacer allí». En la actual situación urbanística, a Meseguer no le interesaba comprar un solar de uso residencial. Si el proyecto de un alojamiento turístico no sale adelante, ha pensado en ofrecer la construcción de un centro médico o que esté relacionado con la salud y el bienestar. La proximidad de dos supermercados grandes convierte en más improbable dar cabida a otro tan cerca, pero Fincas Parquesol tocará todos los palos hasta encontrarle un uso ventajoso al terreno. «Hemos inspeccionado ya el terreno con nuestros arquitectos y tenemos bastante claro lo que se puede y lo que no se puede hacer. Ahora toca encontrar a quien esté interesado en quedarse el complejo que construyamos», añadió Meseguer. Una ventaja adicional del solar es que se encuentra bien comunicado. Está muy cerca de la entrada a la Gran Vía de La Manga a la que se puede llegar en coche en unos segundos por el cruce que hay en Las Amoladeras.