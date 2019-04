MC solicita reunir a la Mesa de Calidad del Aire para revisar el estado de La Aljorra y Escombreras LV CARTAGENA Domingo, 7 abril 2019, 10:46

El Grupo Municipal MC ha solicitado la convocatoria urgente de la Mesa de Calidad del Aire, «porque hay muchos datos que aclarar y muchos esfuerzos por aunar» respecto a las emisiones de partículas contaminantes por efecto de las fábricas, el tráfico y la acumulación de residuos industriales y mineros. En especial, MC ve necesario aclarar la situación de La Aljorra, ante la investigación judicial abierta en torno a la actividad de la factoría de plásticos de Sabic, y del valle de Escombreras, por las emisiones de Repsol y Naturgy.

«Desde junio de 2018 no se ha convocado la Mesa de Calidad del Aire, y en aquella ocasión no sirvió de nada, porque el gobierno socialista no ofreció ni exigió explicaciones satisfactorias» sobre la fuga de vapor, azufre e hidrocarburos en la refinería de petróleo de Repsol, indicaron fuentes de MC. Y añadieron: «No comprendemos cómo los gobiernos prefieren mirar para otro lado cuando de salud se trata».

El grupo recordó que esta semana salió a la luz un informe de la Unión Europea según el cual la refinería es la séptima instalación industrial de España con mayores emisiones de dióxido de carbono (CO2). Además, la central de ciclo combinado de Naturgy está en el puesto 33.

«A ello hay que sumar Sabic», indicaron en MC, en alusión a la investigación abierta por un juzgado de Cartagena para tratar de esclarecer el origen de los problemas de salud de los vecinos y si hay contaminación del aire, el suelo y los cultivos. La Consejería de Salud ha descartado riesgos por bisfenol A, pero realizará otro estudio, y la de Medio Ambiente halló en la factoría metales pesados no autorizados a Sabic.

La ciudad y la Sierra Minera

MC busca que el Ayuntamiento impulse medidas, y recuerda que la profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) Stella Moreno pidió en 'La Verdad' establecer controles sobre la dispersión de metales pesados desde los suelos contaminados y con potencial radiactividad. Son los de El Hondón, Zinsa, Peñarroya y la Sierra Minera.