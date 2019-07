«La sociedad está dispuesta a solucionar el cambio climático» De izq. a dcha.: Iván Quiñonero, Rubén Soler y Fernando Herrera. / LV Iván, Rubén y Fernando, creadores de 'Green Beach' ANTONIO GREGORIO Murcia Domingo, 14 julio 2019, 10:31

Con edades comprendidas entre los 19 y 21 años, Iván Quiñonero, Rubén Soler y Fernando Herrera son un grupo de amigos de Cartagena que se propusieron limpiar las playas de basura este verano. Crearon el grupo 'Green Beach' en el que decenas de personas se unieron a ellos. Este mismo domingo realizan su segunda salida en Playa Paraíso.

-¿Cómo surge la iniciativa?

-Una tarde fuimos al Tajo de los Cuervos y, al llegar, vimos la cantidad de residuos que había en la zona y decidimos actuar recogiendo todo lo que pudimos en las bolsas de basura que siempre llevamos. También decidimos publicar en nuestras redes sociales (Greenbeach) vídeos en los que enseñábamos la situación de la cala, en la cual habría más de 100 botellas de plástico y otras tantas de vidrio. La gente se interesó y pensamos que si hiciésemos una página la gente podría sumarse a nosotros y nos ayudaría a concienciar a la sociedad sobre el problema de la contaminación en nuestra ciudad, y así es como surgió la iniciativa.

-¿Estamos echando a perder nuestros espacios naturales?

-Estamos acabando con el planeta, no somos conscientes de que la situación es límite y es muy posible que cuando queramos dar marcha atrás y rectificar sea muy tarde. El cambio climático es real y es culpa de la mala gestión de los gobiernos y las grandes multinacionales, que no han querido actuar antes. Ahora nos toca a los ciudadanos solucionar el problema, pero tenemos pocos recursos y no podemos actuar de forma global, solo podemos trabajar de esta forma.

-¿Contáis con ayuda para ello?

-Con respecto al asesoramiento, contamos con la ayuda del presidente de la Asociación R.E.N.A.C.U.A.J.O.S., Miguel Lugilde. Además, nos va a proporcionar una veintena de guantes y una furgoneta con remolque para poder transportar los residuos. Vamos a contar también con unas plantillas, que nos ha proporcionado Ocean Conservancy, para apuntar todos los residuos que recojamos y, luego, estos datos se van a mandar a Bruselas para realizar estadísticas y estudios el impacto de la contaminación. Por el momento, contamos con la ayuda de más de 130 personas que participan de forma activa.

-Estáis teniendo buena acogida entonces...

-Estamos recibiendo una acogida tan buena que ni siquiera nos los esperábamos. A través de redes sociales hemos conseguido mucha difusión y hemos llegado a mucha gente, eso significa que la sociedad está dispuesta a cambiar las cosas y a trabajar por solucionar esta crisis.

-¿Cada cuanto tiempo tenéis pensado realizar recogidas de basura?

-Nuestra intención es hacer una recogida semanal para intentar mantener las playas lo más limpias posible, pero es importante que aquellas personas que no puedan ir a las recogidas y ayudarnos, actúen por su cuenta, cuando vayan a la playa o de paseo por la montaña o simplemente salgan al parque a pasar la tarde, cada gesto cuenta.

-¿Qué territorio abarcáis?

-Debido a que hace apenas dos semanas que comenzamos esta iniciativa, no hemos podido abarcar mucho territorio, nuestras intenciones son seguir creciendo y poder sumar fuerzas con otras asociaciones para poder actuar a lo largo de toda nuestra región.