Los socialistas denuncian deficiencias en las zonas verdes del litoral oeste Los socialistas exigirán también en el pleno que se emprendan labores de conservación en la torre de Santa Elena y los baños de La Marrana

LA VERDAD Jueves, 14 de agosto 2025, 23:55

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Torres, denunció este jueves el «estado de abandono» en el que se encuentran La Azohía e Isla Plana, así como el incumplimiento de los compromisos anunciados por el Gobierno municipal.

Torres recordó que, hace meses, el Ayuntamiento anunció «a bombo y platillo» el inicio del nuevo contrato de mantenimiento de parques y jardines del litoral oeste, con una inversión de 180.000 euros y la promesa de saldar «una deuda histórica» con los vecinos de La Azohía, Isla Plana, El Campillo o San Ginés.

«Se habló de una actuación sin precedentes, de maquinaria moderna y de un equipo especializado, pero a día de hoy los vecinos siguen viendo las zonas verdes abandonadas, las palmeras sin podar, las playas sin accesos adecuados y los problemas de siempre sin resolver», reprochó Torres.

El portavoz socialista, en este sentido, anunció que llevará al próximo Pleno una moción reclamando actuaciones concretas y urgentes como es la ampliación del local social de La Azohía, incluso mediante la compra de la vivienda adyacente, la construcción de la pista polideportiva en Isla Plana, prometida hace más de tres años. Así como la mejora real de la accesibilidad a todas las playas y el refuerzo de Protección Civil con un puesto permanente en La Azohía durante la temporada alta.

Asimismo, el PSOE exigió este semana poner en valor el patrimonio histórico con la conservación de la Torre de Santa Elena y los baños termales de la Marrana, «y que se construya una zona verde con equipamientos deportivos en La Chapineta», concluyó el portavoz.

En materia de movilidad, Torres también reclamó nuevas zonas de aparcamiento y la ampliación del horario de la oficina de Policía Local para igualarlo al de otras zonas como La Manga.