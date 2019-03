Sheldon, el 'dulce' detector de Jorge Jorge, con el medidor en el bosillo, coge en brazos a Sheldon, en un autobús urbano. / pablo sánchez / agm Un perro de alerta médica avisa a su dueño, con diabetes, de los picos de azúcar, con una antelación de hasta 20 minutos RUBÉN SERRANO Lunes, 4 marzo 2019, 08:59

Su nombre es Sheldon, tiene casi dos años y le gusta descansar al abrigo de los pies de su dueño, del que no se separa en todo el día. Cierra los ojos para dar una cabezada, pero este jack russell terrier está siempre en alerta. Cuando gruñe y mueve la cola, significa que su olfato ha detectado una alteración en el nivel de glucosa de su amo. Es el perro de alerta médica de Jorge Conesa (Cartagena, 1972), que tiene diabetes tipo 1 desde los 14 años. Y gracias a los avisos de su mascota, puede anticiparse hasta 20 minutos a una variación súbita de azúcar en sangre. «Viene conmigo a todas partes, estamos muy unidos y, cuando subimos al autobús, la gente le tiene gran estima. Es muy cariñoso», relata este funcionario de los Canales del Taibilla.

La vida de Conesa cambió por completo hace algo más de dos años. Una tarde de diciembre de 2016 sufrió una bajada de azúcar tan brusca que se quedó inconsciente. «En ese momento, decidí tomar medidas y me puse a buscar alternativas». Tiene un medidor continuo de glucosa, con alarmas, para facilitarle datos cuando hace ejercicio. Porque este padre de familia, residente en el Ensanche, es amante del deporte: ha completado varios maratones y pruebas de fondo en Valencia, Madrid, Elche, Santa Pola e incluso Liverpool. Con geles y bebidas, y con el seguimiento de un entrenador se prepara para la Ruta de las Fortalezas. «De niño tenía sobrepeso y colesterol, además de la diabetes», recuerda.

Compatible con el deporte

Detecta con el olfato la sustancia isopreno, uno de los primeros indicios de la hipoglucemia

La Fundación Canem ha financiado cuatro 'mupis' del can en las paradas de autobús, durante un año

Al hacer «mucho deporte», las alteraciones en el nivel de glucosa pueden sufrir picos «hasta 24 horas después». Por eso, además de llevar un exhaustivo control, este funcionario tiene a su lado a Sheldon. Cuando detecta que el nivel de azúcar sube o baja, mira fijamente a Conesa, jadea, mueve mucho la cola, gruñe o le rasca la pierna. «Se pone nervioso». De este modo puede anticiparse a una hipo o hiperglucemia con hasta 20 minutos de adelanto, y evitar así la sensación de aplomo, mareo y náuseas. Conesa tiene tiempo para tomar medidas. «Está a mi lado desde agosto de 2017 y es mi 'chivato', mi salvador. Es un complemento insustituible, como el medidor», resume.

Pero, ¿cómo es posible que un perro pueda detectar las alteraciones de azúcar en la sangre que sufre un ser humano? La respuesta la proporciona la Fundación Canem, un centro de Zaragoza. En sus instalaciones adiestran a los perros para mejorar la calidad de vida de las personas diabéticas y con epilepsia, como animales de alerta médica.

Con dos meses y medio de vida, Sheldon recibió allí el aprendizaje. Y a partir del medio año ya pudo ser dado en adopción a una familia. «Los perros detectan, a través del olfato, una sustancia llamada isopreno, presente en las hipoglucemias (bajadas de azúcar), y deben avisar de su presencia con un marcaje (ladrido o movimiento de cola), que vamos perfeccionando los meses posteriores a su entrega, por videoconferencia», explica Lidia Nicuesa, profesora, diabética desde niña y asesora de la fundación. Trabaja con esta organización después de que su caso con su perro Cini fuera uno de los primeros en España. En la Región, Canem tiene registrados a Sheldon y a otro can, en Puente Tocinos.

Problemas de acceso

Sin embargo, no todo es de color de rosa para Conesa y Sheldon. A pesar de que el perro viste un característico chaleco lila, con el lema 'Perro de asistencia médica', y de que la legislación regional sobre perros guía (actualizada en 2015 para las personas con diabetes y epilepsia) permite el acceso a los espacios públicos, como a los canes de los invidentes, Conesa percibe a diario el «total desconocimiento» de la sociedad y su falta de aceptación.

«No veo lógico que deba ir cargado con una mochila, con toda la documentación, y que se generen situaciones de conflicto. He enviado circulares a los supermercados y he conseguido que en algunos, cerca de mi casa, no me pongan problemas. En el trabajo, todos están encantados y quieren mucho a Sheldon; y en el autobús urbano llevan la foto del perro y ya no hay problema. Pero en otros establecimientos y espacios públicos (como la Comisaría), todo son follones y he dejado de ir. Me han echado en reiteradas ocasiones de los supermercados. Sheldon es mi compañero y puede evitarme una situación médica grave. He intentado ponerme en contacto con Hostecar. Si me pasa algo, la ley marca que hay sanciones desde 300.000 hasta un millón de euros», dice Conesa.

Canem editó, en septiembre de 2018, más de 50 'mupis', con la imagen de Cini, para dar visibilidad a estos casos en las paradas de autobús. Ahora ha puesto tres, en las principales avenidas del Ensanche, con la cara de Sheldon.