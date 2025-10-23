Serveo se hace con la limpieza y mantenimiento de los pabellones de Cartagena Afectará a los centros de Alumbres, Cabezo Beaza, Jiménez de la Espada, San Antón, La Aljorra, Pozo Estrecho, Molinos Marfagones y El Algar

Jesús Nicolás Jueves, 23 de octubre 2025, 00:33 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cartagena ha adjudicado a la empresa Serveo el contrato para la prestación del servicio de limpieza, asistencia a actividades, apertura, cierre, vigilancia y control de accesos de las instalaciones deportivas municipales, por un valor cercano a dos millones de euros para los próximos dos años.

La propuesta de adjudicación se formuló en la Mesa de Contratación celebrada la pasada semana, y afectará a los polideportivos y pabellones municipales de Alumbres, El Algar, Jiménez de la Espada, Cabezo Beaza, Los Molinos Marfagones, San Antón, La Aljorra y Pozo Estrecho.

Serveo, empresa catalana con amplia experiencia en la gestión de instalaciones deportivas, mantiene contratos similares con los ayuntamientos de Murcia, Alcantarilla y Orihuela.

Según el pliego, el horario de apertura y cierre lo determinará el Gobierno municipal, que podrá asumir directamente o delegar en terceros estas tareas fuera del horario ordinario. La adjudicataria, además, deberá sustituir las cerraduras y llaves de acceso antes del inicio del contrato, entregando copias identificadas al Ayuntamiento.

El documento también detalla los trabajos de mantenimiento preventivo —como la lubricación de puertas, canastas y otros elementos articulados— y exige una limpieza continua y adaptada al uso de cada instalación, con especial atención a vestuarios y gradas. Los productos de limpieza deberán guardarse bajo llave y fuera del alcance de los usuarios.

Durante la misma sesión de la Mesa de Contratación, se abrieron los sobres que se recibieron por parte de las empresas interesadas. En total, se han presentado ocho empresas pero, según explicaron fuentes municipales, hay una cuya oferta han estimado los técnicos como presuntamente temeraria. «La requerimos que justifique y celebraremos otra mesa para proponer adjudicatario», señalaron los mismos medios.

Vestuarios del central

El grupo municipal de MC se quejó este miércoles del mal estado en el que se encuentran los vestuarios para personas con movilidad reducida en el pabellón central. El edil Ricardo Segado afirmó que se encuentran repletos de óxido y suciedad, destacando especialmente la falta de accesibilidad. «Las personas con movilidad reducida también merecen dignidad y condiciones adecuadas. Óxido, suciedad, inaccesibilidad y un mobiliario inadecuado es lo que se encuentran los usuarios», indicó.

Segado explicó que fallan en «dos puntos básicos en cualquier ducha adaptada», ya que el asiento de la ducha está incompleto, «por lo que cualquier usuario se puede clavar los hierros de abajo cuando se sienta». Además, tiene una barra de apoyo llena de óxido que, en caso de moverse, «puede hacer que los usuarios se desestabilicen y se caigan».