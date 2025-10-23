La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del pabellón del Cabezo de Beaza. Pablo Sánchez/ AGM

Serveo se hace con la limpieza y mantenimiento de los pabellones de Cartagena

Afectará a los centros de Alumbres, Cabezo Beaza, Jiménez de la Espada, San Antón, La Aljorra, Pozo Estrecho, Molinos Marfagones y El Algar

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:33

Comenta

El Ayuntamiento de Cartagena ha adjudicado a la empresa Serveo el contrato para la prestación del servicio de limpieza, asistencia a actividades, apertura, cierre, vigilancia y control de accesos de las instalaciones deportivas municipales, por un valor cercano a dos millones de euros para los próximos dos años.

La propuesta de adjudicación se formuló en la Mesa de Contratación celebrada la pasada semana, y afectará a los polideportivos y pabellones municipales de Alumbres, El Algar, Jiménez de la Espada, Cabezo Beaza, Los Molinos Marfagones, San Antón, La Aljorra y Pozo Estrecho.

Serveo, empresa catalana con amplia experiencia en la gestión de instalaciones deportivas, mantiene contratos similares con los ayuntamientos de Murcia, Alcantarilla y Orihuela.

Según el pliego, el horario de apertura y cierre lo determinará el Gobierno municipal, que podrá asumir directamente o delegar en terceros estas tareas fuera del horario ordinario. La adjudicataria, además, deberá sustituir las cerraduras y llaves de acceso antes del inicio del contrato, entregando copias identificadas al Ayuntamiento.

El documento también detalla los trabajos de mantenimiento preventivo —como la lubricación de puertas, canastas y otros elementos articulados— y exige una limpieza continua y adaptada al uso de cada instalación, con especial atención a vestuarios y gradas. Los productos de limpieza deberán guardarse bajo llave y fuera del alcance de los usuarios.

Durante la misma sesión de la Mesa de Contratación, se abrieron los sobres que se recibieron por parte de las empresas interesadas. En total, se han presentado ocho empresas pero, según explicaron fuentes municipales, hay una cuya oferta han estimado los técnicos como presuntamente temeraria. «La requerimos que justifique y celebraremos otra mesa para proponer adjudicatario», señalaron los mismos medios.

Vestuarios del central

El grupo municipal de MC se quejó este miércoles del mal estado en el que se encuentran los vestuarios para personas con movilidad reducida en el pabellón central. El edil Ricardo Segado afirmó que se encuentran repletos de óxido y suciedad, destacando especialmente la falta de accesibilidad. «Las personas con movilidad reducida también merecen dignidad y condiciones adecuadas. Óxido, suciedad, inaccesibilidad y un mobiliario inadecuado es lo que se encuentran los usuarios», indicó.

Segado explicó que fallan en «dos puntos básicos en cualquier ducha adaptada», ya que el asiento de la ducha está incompleto, «por lo que cualquier usuario se puede clavar los hierros de abajo cuando se sienta». Además, tiene una barra de apoyo llena de óxido que, en caso de moverse, «puede hacer que los usuarios se desestabilicen y se caigan».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  2. 2

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  3. 3 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  4. 4

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  5. 5 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia
  6. 6 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025
  7. 7 Comienzan a limpiar el chalé de la urbanización La Cumbre, en Mazarrón, que un vecino enterró en toneladas de basura
  8. 8 Salud lanza ocho consejos para los vecinos que han recuperado el agua potable tras la dana
  9. 9 Felipe Moreno exige a Goiria y Etxeberria una reacción inmediata en Elda
  10. 10

    Esto es lo que ingresó de media cada murciano en 2023: por delante de Extremadura, pero muy lejos del País Vasco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Serveo se hace con la limpieza y mantenimiento de los pabellones de Cartagena

Serveo se hace con la limpieza y mantenimiento de los pabellones de Cartagena