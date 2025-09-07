Septiembre se vive frente al mar

Septiembre es una prolongación de los meses de verano. El buen tiempo predomina y las localidades costeras están más tranquilas. Muchos profesionales prefieren este mes ... para disfrutar de sus vacaciones, en un ambiente más relajado y con las playas a medio gas. Es el momento ideal para el descanso.

Los establecimientos de la costa, lejos de cerrar sus puertas, aprovechan el buen clima para permanecer abiertos y ofrecer a sus clientes atractivas ofertas que se prolongan hasta finales de mes. Este es el caso concreto de uno de los lugares más emblemáticos de la zona, Vivero 55, el local de La Manga que ha elegido para este mes una programación nueva y más relajada.

Vivero 55 nació hace ya diez años al amparo de su hermano mayor, el restaurante El Parador del Mar Menor, el establecimiento costero que ha cumplido 25 años de andadura. «Queríamos un lugar más informal, que ofreciera precios más ajustados y al que acudiera todo tipo de público», comentaba Carlos Cortés, el propietario de los dos locales.

Teresa Cerrada, otra de las propietarias, ha dado vida a este magnífico lugar, similar a los chiringuitos más exclusivos de la costa gaditana. «Lo hemos reformado este año, hemos construido una pérgola de madera que da mucho juego ya que ofrece una sombra muy agradable que antes no teníamos. Además, la decoración es muy especial, hemos jugado con palmera seca, con focos y lámparas de ratán de diversas formas y tamaños».

El lugar, que destaca por ofrecer a sus clientes una de las puestas de sol más espectaculares del Mar Menor, continúa con su programación en septiembre. Cuentan los propietarios que no olvidan que lo clientes, de todas las edades están de vacaciones y que «es imprescindible ofrecerles un buen servicio y alguna actividad programada para estos momentos».

El pasado viernes la cena de los asistentes fue amenizada por el saxo del músico Alberto Morote, quien recordaba con cierta nostalgia que él ya tocaba en este sitio cuando era el mítico ZM. «Este lugar es espectacular, tocar aquí es un enorme privilegio porque siento el Mar Menor profundo, el de los atardeceres inmensos». El músico dejó temas de 'deep house', con improvisaciones mezcladas con jazz.

Eloína Martínez y Cristina Wandosell compartían mesa mientras comentaban que vienen a Cabo de Palos todos los años. «Nuestra cita es obligada y este sitio nos parece tan maravilloso que somos muy clientas, nos encanta todo lo que vivimos aquí». Como ellas opinaban un grupo de amigos de Bilbao y Madrid que no se pierden la cita veraniega en La Manga. «Vivero es uno de los lugares más especiales de la zona. Cada verano venimos a ver esas puestas de sol que son un espectáculo», aseguraban Javier Lajusticia, Irati Olazábal, Álvaro Alemán, Ángela Ros e Iñigo Lago.

Carne y brioche

Degustando la comida asiática, mojitos y cócteles, pizzas o la tradicional hamburguesa Vivero, una delicia de carne de ternera en pan brioche con chédar, tomate, queso blue y pork beell, se encontraban amigos como Katie Hall, Eduardo Apunza, Tamara Adán, Azahara Sánchez, Juan Antonio García, Ángela Andreu, Andrea Campillo, Javi Rodríguez, Marian Chans, así como Teresa y Mamen Celdrán.

El equipo de jóvenes camareros y encargados velaban para que todo transcurriera a la perfección. Marcelo Oma, Laura García, Dasha López y Alexander Darce contaban orgullosos lo bien que ha transcurrido el verano, «con un lleno absoluto y un ambiente muy sano, muy agradable».

Como cada noche, los asistentes prolongaron una velada tranquila frente al mar, mientras que los más jóvenes se animaron a tomar una copa en un local que Vivero 55 dispone y que está insonorizado para no molestar a los vecinos. Otra de las novedades de este año es un columpio de madera en el que los niños pequeños disfrutaban y en el que a diario los adultos se hacen 'selfies'. Como reza la inscripción sobre el columpio, septiembre sigue abierto para #vivevivero.