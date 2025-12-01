La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Miguel González, Fulgencio Garrido y Lucía Tárraga Madrid.

El Senado romano de Cartagena renueva a su presidente y a los dos personajes principales

Entre los retos que se ha marcado la nueva directiva está recuperar el estadio Cartagonova para celebrar el Circo

Eva Cavas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:46

Fulgencio Garrido es desde el pasado fin de semana el nuevo presidente del Senado romano. Su elección fue respaldada por la plena totalidad de los responsables de las 23 legiones que asistieron al encuentro, lo que para él implica que su responsabilidad es aún mayor de lo que imaginaba. «Siento una gran responsabilidad porque ha sido unánime, lo que significa que esperan mucho de nosotros y no los podemos defraudar. El 90% de la directiva es la misma que estaba anteriormente. Me pidieron que me presentara y lo hice. Eso es lo que hacen los amigos cuando los necesitas», dijo.

Entre los retos que se marca Garrido destaca el de «recuperar el Cartagonova para celebrar el Circo. Todo el que lo haya visto allí sabe por qué para nosotros es tan importante. Esta semana empezaremos los contactos con las autoridades». Otra de las metas que se ha marcado es la de «profesionalizar la dirección de los actos. Actualmente las direcciones técnicas están en manos de festeros y lo que nosotros queremos es que vuelvan a disfrutar de las fiestas, lo que es muy complicado si estás todo tiempo trabajando sin parar». Además, se va a crear una Mesa del Circo, como ya existe de la Batalla, «La participación de las legiones es importante para nosotros, es primordial que entre todas se decida, con el presupuesto que tengamos, qué se va a hacer en el Circo», declaró Garrido.

En cuanto a los nuevos personajes principales, a partir de este año serán Lucía Tárraga Madrid y José Miguel González Pizarro, quienes encarnarán a los legendarios Emilia Paula y Escipión y su primer acto será en Fitur. «Su elección fue también a mano alzada y, aunque los conocí eses día, me han hablado muy bien de los dos. Ambos llevan muchos años implicados en las fiestas, sobre todo José Miguel, y tienen muchas ganas de empezar».

El nuevo presidente busca también fidelizar la cantera romana, por lo que propondrá que los personajes infantiles permanezcan dos años en el cargo y que se cree un grupo infantil.

