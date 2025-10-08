La segunda fase del programa Caetra de Cartagena contará con 22 empresas La aceleradora de industrias del sector de la Defensa impulsada por Fomento y el Ceeic suma a otras doce mercantiles al proyecto

Presentación de la segunda fase de Caetra, este miércoles, en la sede del Ceeic.

La Aceleradora de Empresas de la Defensa, el programa pionero creado en Cartagena en 2024 dentro de la iniciativa regional Caetra, suma doce nuevas incorporaciones en su segunda fase y alcanza ya las 22 compañías participantes. De ellas, once tienen sede en Cartagena, lo que, según destacó este miércoles el Ayuntamiento y el Gobierno regional, consolida al municipio como referente en la creación de un ecosistema tecnológico e industrial orientado a aplicaciones duales en defensa y seguridad.

El programa está impulsado por el Instituto de Fomento (Info) y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC), que acoge la aceleradora. Ofrece asesoramiento individualizado, mentorización, apoyo en la búsqueda de financiación y acceso a nuevos mercados. Durante los próximos meses, las compañías seleccionadas desarrollarán proyectos en transferencia tecnológica, transformación digital, ingeniería avanzada y productos con aplicación dual civil y militar.

Las compañías integradas en el programa trabajan sobre la inteligencia artificial, la navegación y la ciberseguridad

Entre las nuevas firmas destacan Exides, Fabitive, Integralia Energía, IDEA Ingeniería + Dronica, CBM Technical Solutions y KLB2, todas vinculadas al Campo de Cartagena. A ellas se suman Ciso Smart Solutions, GPR Ibérica/Pramac, Neoradix Smartgreen, Limbium Makers, Horizon Caelis y Bleecker Technologies, que trabajan en ámbitos como energía, inteligencia artificial, visión artificial, navegación alternativa y ciberseguridad aplicada a infraestructuras críticas.

La segunda fase del programa se ha presentado este 8 de octubre en el Ceeic, en un contexto simbólico para la industria local, apenas una semana después de la segunda puesta a flote del segundo submarino de la S-80, el 'Narciso Monturiol'.

«Ecosistema innovador»

La alcaldesa, Noelia Arroyo, subrayó que la ciudad «fue la primera en España en acoger una aceleradora comercial de empresas de la defensa» y destacó que esta red de compañías «refuerza el objetivo de consolidar un ecosistema innovador con capacidad para generar empleo y conocimiento en torno a la base industrial y tecnológica local».

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López, apuntó que la Región de Murcia «se está posicionando como un polo emergente de tecnología dual» y señaló que este programa «es una palanca para abrir nuevas oportunidades de crecimiento, empleo y proyección internacional».

