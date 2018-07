Segado asegura que no habrá negocio con las visitas al faro El faro de Cabo de Palos. / pablo sánchez / agm El presidente del Puerto aclara a vecinos de Cabo de Palos que cualquier empresa turística tendrá acceso al edificio con grupos reducidos EDUARDO RIBELLES Cartagena Miércoles, 1 agosto 2018, 01:00

El presidente de la Autoridad Portuaria, Joaquín Segado, informó ayer a la Plataforma Salvemos el Faro de Cabo de Palos que las anunciadas visitas a ese edificio y el pago de una entrada por ello «no están motivadas por intereses económicos sino de servicio a la comunidad, para complementar la oferta turística de la zona y para el disfrute de los ciudadanos». «Ni se ha pensado en una concesión posterior ni en nada parecido», aseguró.

La apertura del faro fue anunciada por Segado el domingo. Hace un año hubo una polémica por el fallido intento del organismo portuario de ceder parte del edificio a una empresa para abrir un alojamiento turístico pequeño y con encanto. Eso fue cuando era presidente Antonio Sevilla. Su sucesor aseguró que son cosas totalmente distintas. «Tenemos el pliego de condiciones casi acabado y en él quedará claro que cualquier petición que venga de alguien que acredite una actividad turística será atendida, en los días y horas fijadas para las visitas», aseguró. No habrá exclusividad. Tampoco negocio, porque la iniciativa no persigue generar ingresos, dijo Segado. Las visitas, para las que aún no hay fecha de inicio ni tarifas, quedarán restringidas a grupos «de cinco o seis personas», siempre «en jornadas y horarios que no interfieran con la actividad de regulación el tráfico marítimo ni la gestión de la señalización de toda la costa, que dependen de estas instalaciones».

La Ley de Puertos recoge que las autorizaciones a entes privados para usar una instalación estarán sujetas a una tasa

Ofrecido al Ayuntamiento

«Cobraremos, porque es lo que dice la ley», insistió Segado. La existencia de una tasa aparece como condición para la autorización que él plantea. Lo recoge el artículo 139 de la Ley de Puertos. Además, de esa forma podrá cubrir determinadas condiciones obligatorias también, como los seguros obligatorios. «Pero para que nadie quede al margen por el hecho de no querer o no poder gastarse unos euros en la visita, organizaremos jornadas de puertas abiertas con pase gratuito», avanzó.

Los grupos siempre irán acompañados de personal experto y que conozca las instalaciones, según Segado. Entre sus cometidos estará comprobar que quienes toman parte en las visitas se encuentran en condiciones de subir los casi 360 peldaños por la escalera de caracol y estrecha que lleva al mirador situado inmediatamente debajo de la linterna. El acceso a esta última parte no será posible precisamente para no molestar.

Ante la pregunta de por qué no se recurre a empleados del Puerto para dirigir las visitas, Segado dejó claro que «nosotros no nos dedicamos a hacer gestión turística. No tenemos personal especializado». Por eso ofreció llevar la gestión al Ayuntamiento. La experiencia piloto durará seis meses.

Castejón pide una reunión del consejo de administración «Segado no puede actuar como si el Puerto fuera su cortijo», aseveró ayer la alcaldesa, Ana Belén Castejón, que se quejó de que la apertura del faro de Cabo de Palos no fuera comunicada a los vocales del consejo de administración de la Autoridad Portuaria. Castejón envió una carta a Segado en la que pide una convocatoria extraordinaria este mes. El presidente de la Autoridad Portuaria recordó que una autorización como la que va a hacer en el caso del faro no necesita un pronunciamiento de ese órgano de dirección. «Ese asunto puede tratarse en septiembre», indicó. «No obstante, el Ayuntamiento puede pedirnos hacerse cargo de la gestión desde Cartagena Puerto de Culturas y al tratarse de otra administración pública, entonces sí podríamos hacer una autorización gratuita para que no hubiera que cobrar entrada», añadió el presidente.