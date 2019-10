El secreto para llegar a los cien es «no parar»

«No he estado nunca mala, hasta hace muy poco hacía ganchillo y todavía me manejo muy bien con la cabeza», aseguró Josefa Pérez, que junto a otros cinco cartageneros centenarios recibieron ayer el homenaje público en el Día Internacional de las Personas Mayores. Avelina García y María Navarro compartieron con Josefa los aplausos del público asistentes a la ceremonia celebrada por la tarde en el salón de actos de la Aula de Cultura Caja Mediterráneo. «El secreto es no parar», coincidieron. Sus compañeros Vicente Méndez, Josefa Ortuño y Pilar Galeci recibieron la mención honorífica en sus lugares de residencia.

«Queremos que sepáis que sois un ejemplo para todos nosotros», aseguró la alcaldesa, Ana Belén Castejón, que acudió al evento junto con la vicealcaldesa y concejal de Bienestar Social, Noelia Arroyo, y a la edil de Servicios Sociales, Mercedes García. Más de un centenar de personas llenó dos terceras partes del aforo, con una nutrida representación de los clubes de mayores. «Hay 42 y en ellos se mantienen activas miles de personas de todo el municipio», indicaron desde Servicios Sociales.

Al igual de Josefa Pérez, Avelina García mantiene su afición de «jugar al dominó». «Yo soy de La Coruña. Sigo siendo gallega», aseguró, con gran desparpajo. María Navarro fue la más joven en ser homenajeada y la que con mayor agilidad subió al escenario, sin necesidad siquiera de bastón. «Cumplí cien años hace dos días, pero no pienso dejar de cocinar y seguiré viviendo con mi hija en Molinos Marfagones», dijo. Lleva 31 años en el club local de la tercera edad y fue Reina del Carnaval de Mayores hace dos años. «A los jóvenes les diría que el secreto para vivir tanto es seguir así de activo», indicó.