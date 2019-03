Un sargento de la Policía Local lleva al juez los ascensos a dedo

Los ascensos a dedo en la cúpula de la Policía Local han llevado al sargento más veterano, José Manuel Vilar, a querellarse por un presunto delito de prevaricación contra la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón; el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Mora; el jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento, José Serrano; y dos compañeros y superiores jerárquicos del cuerpo: los oficiales José Cabello, actual jefe provisional, y Emilio Juan Rodríguez.

Vilar presentó anteayer una denuncia en el Juzgado de Instrucción 2, en funciones de guardia, por el ascenso de sargentos a oficiales, bajo la fórmula legal de la comisión de servicio, de Cabello y Rodríguez. En su escrito, sostiene que la provisión provisional de puestos «no respeta los procedimientos legales» e infringe «de manera flagrante los principios de igualdad, mérito, capacidad, que deben presidir toda contratación o promoción pública».

La denuncia cita la vinculación de Cabello con el sindicato UGT y la de Rodríguez con el Csif. Y asegura que «no resulta justificable» que el Ayuntamiento se ampare en razones de urgencia para estos nombramientos discrecionales. Vilar argumenta que debió haberse convocado un concurso público, para no lesionar los derechos de aspirantes y nombrados, así como el interés general de los ciudadanos.

Fuentes del Gobierno local indicaron que la denuncia «se basa en un hecho que no se ha producido». «No se ha nombrado jefe. Sigue vigente el nombramiento del subinspector Eusebio Serna como jefe, hasta su jubilación efectiva el 30 de mayo, por lo que el puesto de jefe no está vacante». Añadieron que «le sigue sustituyendo el oficial José Clares (que en la práctica no presta servicio) hasta su jubilación efectiva, el 30 de agosto.

En el gabinete de Castejón agregaron tres razones: que «solo se ha nombrado, a propuesta del jefe del cuerpo, la suplencia por permisos acumulados por Serna y Clares»; que «esta suplencia ha recaído en los oficiales nombrados en comisión de servicio, en tanto se resuelve el proceso selectivo»; y que la comisión de servicio se ha resuelto siguiendo las leyes y una sentencia judicial.