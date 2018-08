Desde Santa Pola a Cabo Tiñoso Imagen aérea de parte de la torre, de la terraza y del torreón del faro de Cabo de Palos y de sus vistas hacia el pueblo y la zona de Calblanque. / Pablo Sánchez / AGM La Autoridad Portuaria prevé abrir el faro de Cabo de Palos a las visitas desde principios de septiembre. Los recorridos podrán ser organizados por colectivos sociales y asociaciones y solo se permitirá participar a mayores de edad ANTONIO LÓPEZ Cartagena Lunes, 6 agosto 2018, 09:09

Desde el torreón metálico que encumbra la cima del faro de Cabo de Palos, la vida parece transcurrir diferente. La calma y el silencio solo rotos por la brisa del viento y el ruido del mar al chocar contra las rocas del acantilado sirven de acompañamiento para disfrutar de unas vistas incomparables, que en días sin bruma dejan ver desde Santa Pola a Cabo Tiñoso y desde el Mar Menor, casi al completo, hasta la inmensidad del Mediterráneo con Islas Hormigas a lo lejos. Este marco de extraordinaria belleza, soñado alguna vez por los muchos visitantes que recorren cada día la falda y el mirador de esta mole, podrá ser disfrutado ya a partir de principios de septiembre, por todo aquel que lo desee.

La Autoridad Portuaria de Cartagena, dueña del monumento construido en 1862, hará público en unos días -antes de que acabe este mes- el pliego de condiciones para que las empresas turísticas que lo estimen oportuno soliciten permiso para prestar este servicio. De momento, ya hay cinco que se han mostrado interesadas. El Puerto no descarta que puedan ser muchas más, «dado el interés que suscita realizar un recorrido por las entrañas de este edificio y subir a lo alto para admirar el paisaje», explicó el presidente portuario, Joaquín Segado, en una visita realizada el pasado viernes.

AL DETALLE Construcción Primero hubo un templo consagrado a Saturno; en 1554, una torre vigía; en 1570, una torre hexagonal; y en 1862, fue construido el actual. Dimensiones Tiene una altura de 51 metros sobre el terreno y 81 sobre el nivel del mar. Tiene 262 escalones. Composición Tiene una base con dos pisos, la torre, una terraza y el torreón. Sus señales Pueden ser vistas en noches claras y serenas a 40 millas náuticas (64,3 kilómetros) con una luz blanca que emite grupos de dos destellos cada diez segundos.

Asociaciones y colectivos, según indicó Segado, también pueden pedir autorización para planificar los recorridos, «porque cuantas más sean, mayor será la competencia y más calidad tendrá el servicio». El precio del acceso será establecido por los gestores de las excursiones, y la Autoridad Portuaria tan solo se quedará un 1%. La duración podría ronda una hora.

El recorrido acabará en la terraza, ya que estará prohibido subir al torreón por cuestiones de seguridad

Los fareros se muestran a favor de la iniciativa para «dar a conocer el edificio y parte de nuestro trabajo»

Sin arreglos en el interior

Los 260 escalones de un metro de ancho y unos quince centímetros de altura que separan la base del torreón metálico no serán obstáculo para los vecinos y los turistas. La Autoridad Portuaria apenas prevé hacer mejoras en el interior de la torre ni en lo alto, ya que quiere preservar la esencia del edificio. Tan solo planea reforzar la seguridad en algunos tramos más empinados, con la instalación de barandillas metálicas que no rompan la imagen original.

Las visitas comenzarán en el acceso al promontorio donde está enclavado el faro, en el aparcamiento. Desde allí, los visitantes subirán a pie hasta el mirador, donde podrán admirar las primeras vistas y una placa conmemorativa en honor a las víctimas del naufragio del 'Sirio', a la memoria de Vicente Buigues héroe de esta tragedia que, con su velero el 'Joven Miguel', salvó la vida de centenares de personas. El buque naufragó el 4 de agosto de 1906, y murieron cerca de 250 personas.

Desde allí accederán al edificio por la base del faro, compuesta por dos pisos, que miden unos 11 metros de altura. En el centro y separado por una cámara de aire está la torre, a la que se entra por una pequeña puerta. A lo largo de los 43 metros de la torre hay dos descansillos hasta llegar al capitel, formado por una terraza, que será el fin del trayecto. Sobre ésta se eleva un torreón, que resguarda la lampara, pero, por seguridad, según fuentes portuarias, a él no se podrá acceder. Tampoco a la zona de trabajo de los fareros ni a sus casas, ubicadas en la base.

Las rutas serán en grupos de no más de cinco personas, que irán acompañadas por el guía. Serán solo por la mañana y en días laborales, siempre y cuando no interrumpan los trabajos que se desarrollan en el inmueble. Los visitantes tendrán que ser mayores de edad y tendrán que firmar un documento en el que declaren no tener problemas de movilidad y no sufrir una enfermedad cardiovascular. Segado aclaró que los seis primeros meses de la experiencia serán de prueba, para ver cómo funciona el servicio, aunque cree que el éxito está asegurado.

Consagrado a Baal Hammon

Los participantes podrán conocer, además, que donde ahora se alza la mole, en la antigüedad había un templo consagrado a Baal Hammon, identificado luego por los romanos como Saturno; que Carlos I, en 1554, ordenó construir una torre vigía (Torre de San Antonio), por los continuos ataques berberiscos; y que poco después, Felipe II, en 1570, mandó levantar una torre hexagonal, para avisar de las posibles presencias de galeras y saetas enemigas. Los recorridos no perjudicarán el trabajo diario de los tres fareros: Jesús Álvarez, de 58 años; Armando Rodríguez, de 54; y Javier Argul, de 52. De ellos depende el mantenimiento de las torres de la Comunidad, desde la del Estacio, al final de La Manga, hasta la de Águilas, incluyendo la de Islas Hormigas, Portmán, Escombreras, Cabo Tiñoso y Puerto de Mazarrón. Controlan el funcionamiento de cada uno de ellas a través de un sistema informático muy sofisticado.

El más importante de los faros de la Región es el de Cabo de Palos. Sus señales pueden ser vistas en noches claras y serenas a 40 millas náuticas (64,3 kilómetros) con una luz blanca que emite grupos de dos destellos cada diez segundos. Tiene una altura de 51 metros sobre el terreno y 81 sobre el nivel del mar.

Jesús, Armando y Javier ven con muy buenos ojos la iniciativa de la Autoridad Portuaria, ya que «dará la oportunidad a muchos de conocer este singular edificio, sus vistas y nuestro trabajo», dijo el primero de ellos.

Desde hace ya varios años, el Ministerio de Fomento viene impulsando, a través de Puertos del Estado, el desarrollo de usos complementarios en los espacios de los faros, ya que la nueva forma de gestión de los mismos, su grado de automatización y la mejora de las comunicaciones hacen que algunos de estos espacios estén infrautilizados.

Opositores al hotel

El pasado año, la Autoridad Portuaria, entonces dirigida por Antonio Sevilla, propuso la posibilidad de que el de Cabo de Palos fuera transformado en un hotel, pero asociaciones de vecinos y colectivos sociales se mostraron en contra. Su oposición llegó hasta la Asamblea Regional, que blindó su uso público. Incluso Podemos y PSOE se unieron, a través de la presentación de una moción en el Congreso de los Diputados, para impedir lo que consideraban una privatización encubierta.

Esta práctica de buscarles un uso turístico a estas edificaciones ya se ha puesto en marcha en algunos de los faros de la Región. Recientemente fue rehabilitada la de Puerto de Mazarrón, como antes ocurrió con la del Estacio. Ambas viviendas las gestiona la Autoridad Portuaria, y ahora las ofrece a sus empleados para pasar fines de semana y turnos de vacaciones. Es una forma de frenar el deterioro por desuso mientras sigan alojando equipos técnicos esenciales para la segura navegación.