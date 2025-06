Santa Lucía rendirá homenaje al Arca de Noé en su hoguera de San Juan

Con la festividad de San Juan a la vuelta de la esquina, barrios y diputaciones del municipio de Cartagena ya comienzan sus preparativos para celebrar ... la noche más mágica del año.

A pesar de que las restricciones impuestas en los últimos años han reducido de forma considerable los lugares en los que se pueden hacer hogueras, algunos pueblos como El Albujón o Santa Lucía mantienen muy viva esta tradición. Deberán, no obstante, seguir a rajatabla los requisitos marcados por los Bomberos.

CONSEJOS DE BOMBEROS Ubicación Las hogueras deben estar a 500 metros de zonas forestales y 15 de fachadas.

Materiales Deberá usarse madera limpia, sin clavos, ni pinturas, ni objetos metálicos o contaminantes.

Organización No se debe encender si hay vientos de más de 20 km/h y siempre tener a mano extintores o mangueras.

Espectadores Mantenerse a una distancia prudencial del fuego y procurar ponerse en la dirección contraria al humo.

Una de las más conocidas es la que cada año reúne a los vecinos de Santa Lucía en la plaza de la Marina para disfrutar de la comida y la música en torno al fuego.

«Vamos a hacer una cena vecinal en la plaza de la Marina a partir de las ocho de la tarde. A las 12 de la noche comenzará un espectáculo de fuego y una queimada, que ofreceremos a todos los asistentes», explicó el presidente de la Junta Vecinal Municipal de Santa Lucía, José Manuel Torres.

Los preparativos de la hoguera en Santa Lucía comenzarán el miércoles 18 de este mes, aunque el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Cartagena ya ha empezado a preparar el espacio en el que se instalará la hoguera retirando las malas hierbas de la zona y adecuando la vegetación que la rodea.

Además, tal y como avanzó Torres, la temática de la hoguera de este año girará en torno al Arca de Noé. «Tradicionalmente nos reunimos allí unos doscientos vecinos del barrio, pero ya a la hoguera suele venir mucha más gente», remarcó el responsable vecinal. «Todo el que quiera compartirla con nosotros será bien recibido».

Organizado por peñas

También muy vinculado a la tradición de las hogueras y la pirotecnia está el pueblo de El Albujón, cuyas fiestas populares coinciden todos los años con esta festividad –al ser San Juan el patrón de la diputación–. La organización de todos los preparativos de este año recae en la Peña Cicla2, que se ha hecho cargo de la Comisión de Fiestas.

«La noche del 23 es la noche más importante de las fiestas y del año, porque San Juan es nuestro patrón», afirmó el presidente de la Peña, José Bernal. «Para nosotros esta fiesta simboliza quemar lo malo para abrirle paso a las cosas buenas de la vida».

El Albujón mantiene uno de los rituales más antiguos de la Noche de San Juan, que es el de quemar «todo lo malo» que se pueda haber acumulado a lo largo del año. «Escribimos las cosas malas que nos han pasado en un papel y las tiramos a la hoguera para que el fuego las borre. La tradición dice que después vienen las cosas buenas», comentó Bernal. Una vez finalizado este rito dará comienzo un gran castillo de fuegos artificiales, en el que las gentes de El Albujón volverán a demostrar su pasión por la pólvora y la pirotecnia.

Como cada año, durante los días previos a la celebración de San Juan, los Bomberos de Cartagena se encargarán de revisar la instalación de hogueras en el municipio. Los profesionales comprobarán si cuentan con los requisitos de seguridad estipulados desde el Consistorio y todos los permisos necesarios.

Distancia de seguridad

Entre esos requisitos destaca que no se podrán encender hogueras sobre pavimentos empedrados o asfaltados sin un permiso especial y que las hogueras deben estar rodeadas de unos 15 metros limpios de vegetación. Además, no se puede impedir el acceso de vehículos de emergencia o situarse a una distancia menor de 500 metros de zonas forestales y 15 de fachadas, vehículos o mobiliario urbano. Ninguna hoguera podrá tener una altura de más de 4 metros, no se deben encender con vientos superiores a 20 kilómetros por hora y hay que tener siempre a mano mangueras o extintores para poder apagarlas.

En cuanto al uso de la pirotecnia, aconsejan que estos artefactos sean adecuados a la edad de los usuarios y se utilicen siempre bajo la supervisión de adultos.