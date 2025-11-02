Santa Lucía es el primer barrio de Cartagena en iniciar el montaje del belén Compuesto por más de 800 piezas artesanales, se podrá visitar en la plaza de la Marina a partir del 6 de diciembre

Eva Cavas Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:24

El barrio de Santa Lucía se ha adelantado a todos los demás en el municipio de Cartagena para empezar a montar el tradicional belén, que cada Navidad se instala en la plaza de la Marina Española. Los primeros voluntarios comenzaron este sábado las tareas de colocar la carpa y limpiar las figuras.

«Hemos tenido que esperarnos a que pasara Halloween porque también hacemos actividades en esta plaza. Así que esta misma mañana hemos empezado a montar la carpa y a sacar y limpiar las figuras que se van a poner después», dijo el presidente de la Junta Municipal y responsable de la Asociación Cultural El Pinacho, José Manuel Torres.

La inauguración del belén de Santa Lucía se ha convertido en uno de los actos mas populares de la Navidad cartagenera, ya que desde hace 25 años recibe la visita de cientos de personas que se acercan a disfrutar del nacimiento, que ha obtenido diversos reconocimientos por su calidad y originalidad. De hecho, Torres declaró que la Consejería de Cultura lo ha valorado en 80.000 euros.

Este año, deberán esperar hasta el día 6 de diciembre para poder visitarlo. «A partir del día 9 invitamos a los alumnos de los colegios a que vengan a conocer cómo se hace el belén. Nosotros nos encargamos del autobús que los lleva y los trae y los invitamos a desayunar chocolate con bollos», explicó Torres.

El belén crece cada año y ya está compuesto por unas 800 piezas, de las que más de un centenar son en movimiento y que, en su mayoría, son obra del maestro belenista de Puente Tocinos, Jesús Griñán, al que Torres califica como «uno de los mejores creadores y restauradores de figuras de belén».

En el montaje participan como voluntarios cerca de medio centenar de hombres y mujeres del barrio. «Después de cada Navidad tenemos que llevar piezas a restaurar y eso, hasta hace dos años, lo financiábamos con las rifas familiares y la lotería de Navidad, pero ahora el Ayuntamiento nos está ayudando».