Salvador, un grande de Cartagena Salvador y Laura, en el centro de la foto, con parte de los invitados, a orillas del Mar Menor. / LV TOMÁS MARTÍNEZ PAGÁN Domingo, 28 julio 2019, 09:16

En esta época de vacaciones, nuestra Trimilenaria es un destino bien situado a nivel nacional. Días atrás, durante una visita profesional a Huelva, mi amigo Romualdo, me dijo: «La Trimilenaria está de moda». Le pregunté por qué y me enseñó en su móvil un enlace de la Guía Repsol con el epígrafe: 'Cartagena, entre 'dim sum', quesos y salazones'.

El artículo empezaba así: «Al caer la tarde y cuando el calor afloja, se puede tapear por el casco histórico y Cartagena huele a longaniza seca, a huevas de Maruca, a pinchos de tortilla, a quesos franceses, a anchoas de Santoña, a tostas de garum, a dumplings de jarrete asado, a chip de berenjena con miel de caña...». Estaba claro que hacía referencia a los típicos locales de tapeo que todos conocemos.

Recuerdo un tentempié, precisamente en la ventana del Bar Sol, con un taco de tortilla de guisantes al estilo Carmelo y una caña bien tirada. Acompañado de esa combinación, comentaba con unos conocidos la magnífica fiesta de cumpleaños de un gran empresario de Cartagena y amigo, Salva Bernal. Es el director general del grupo Talasur, que tiene su sede en el Parque Empresarial de Polaris World, con una fábrica de más de 30.000 metros cuadrados. Allí mandan el desarrollo tecnológico y la innovación, gracias a las que ha sobresalido en tiempos de crisis. Más de diez millones de Euros tiene previsto invertir en I+D entre el 2017 y el 2020, para aumentar su competitividad. El encargo de programas informáticos específicos le permitirá ganar en velocidad y así dar salida a proyectos de gran volumen, en un espacio de tiempo muy corto y sin perder nunca la excelencia en los acabados.

El lema del que Salvador hace gala diariamente es que «el liderazgo es una oportunidad de servir, no de lucirse». ¡Eso se nota en todos sus proyectos!

El grupo cuenta con una plantilla de 250 personas, compuesta por ingenieros, arquitectos, interioristas, carpinteros, albañiles, electricistas, tapiceros y herreros. Asimismo, dispone de una bolsa de empleo activa, en previsión de nuevas incorporaciones, pues tiene previsto ampliar su plantilla en un 10% antes de que finalice el año y todos sus empleados están inmersos en un proceso de formación relacionado con la robotización de la factoría.

Gran parte de la producción va al mercado internacional, con presencia en el Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia, Noruega, Holanda, Emiratos Árabes Unidos, EEUU, Australia, Rusia y Lituania. Ha trabajado para proyectos en 400 ciudades de 64 países. Y tiene delegaciones en Cartagena, Murcia, Las Palmas, Tánger, Dubai, Cancún y Miami.

Se encarga de todo, desde la ejecución hasta la legalización de instalaciones y desde la tramitación de licencias de obra hasta las reformas llave en mano. Eso le ha llevado a participar en la instalación de 30 hoteles de todo el mundo.

Su filosofía es la de 'Todo en uno', con el desarrollo de los proyectos desde su concepción hasta el último detalle. Así han logrado crear espacios únicos en los que han aplicado su experiencia de más de 20 años en la ejecución integral. Y todo diseñado y producido en sus instalaciones, bajo un mismo sistema de control de calidad, sin subcontratas ni dependencias externas.

Con motivo de su 50 cumpleaños hubo una gran y singular fiesta en la que nos reunimos más de 150 invitados, entre ellos su hijo, José María Bernal, joven ingeniero industrial que acaba de iniciar su máster internacional para llegar a dirigir el imperio de su padre.

El encuentro fue en el chiringuito Lebeche, de los hermanos José y Javi. Ambos se volcaron con una decoración repleta de luces y plantas y con la escogida música ambiental. Hubo amplias zonas para tomar copas y para el descanso, con distintos ambientes.

De comer, nos pusieron langostinos del Mar Menor perfectamente hervidos, salmorejo cordobés, tartar de atún y de salmón y crespillos con ensaladilla de marisco. El maestro cortador de jamón José María Guijarro 'depiló' un 'patanegra' de Guijuelo estupendo, tras el que salieron pinchos de cazón andaluz, gambitas rebozadas, pinchos morunos, ensaladas, surtidos de hueva y mojama y chacinas Ibéricas, todo ello regado con vino de Rioja tinto y blanco de Rueda.

Terminamos con fuentes de fresas, sandía y melón en brochetas antes de pasar a refrescarnos con el mundo del hielo, que en esta ocasión estuvo acompañado por dulces de todos los colores y sabores; los monólogos de Diego 'el Notario', y la tertulia entre amigos, empresarios y un grupo de directivos del FC Cartagena, con su presidente, Paco Belmonte, y el entrenador Gustavo Munúa.

La música rociera, incluida una salve, pusieron broche de oro a la jornada especial para este gran hombre, que sin hacer ruido y sin buscar protagonismo, cada día pone el nombre de Cartagena en el mundo. Termino hoy con un pensamiento corto: «Un hombre sincero, no te mentirá. Un hombre inteligente, no te perderá. Un hombre de verdad, no te decepcionará».