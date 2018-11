Salud aumentará las operaciones y las consultas para reducir listas de espera

Los vecinos dicen sentirse «engañados» por Manuel Villegas

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena, Leandro Sánchez, dijo ayer sentirse «engañado», por el consejero de Salud, Manuel Villegas. La razón es que «en junio nos dijo que mantendría el número de operaciones y de citas para ver a un especialista durante el verano, para evitar, precisamente, que se volvieran a disparar las listas de espera. Pero tras la época estival nos damos cuenta de que o no se ha trabajado a buen ritmo o no nos dijo la verdad el consejero». En opinión de Leandro Sánchez, «es un auténtico disparate que los gestores del Servicio Murciano de Salud (SMS) no solucionen esta situación de una vez por todas».