La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación del proyecto 'Respira la Vida – Family Place' Ayto.

Una sala acogerá en el hospital Santa Lucía de Cartagena a las familias de los pacientes oncológicos

Las dependencias serán impulsadas por la Fundación Pérez Pallarés y cedidas después al Servicio Murciano de Salud

LA VERDAD

Cartagena

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:49

Comenta

El Hospital Santa Lucía de Cartagena contará con un nuevo espacio humanizado destinado a mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos y sus familias. Se trata del proyecto 'Respira la Vida – Family Place', impulsado por la Fundación Doctor Pérez Pallarés y respaldado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El espacio, ubicado en la parte trasera del hospital y con vistas a la montaña, ofrecerá un entorno cálido y acogedor para quienes afrontan largas jornadas de espera entre pruebas, consultas y tratamientos. Contará con una sala de estar con sofás, biblioteca y televisión, baños adaptados, una zona de apoyo emocional con atención individual y salas para talleres de relajación, mindfulness y conversación grupal.

Diseñado por el arquitecto José Manuel Chacón Bulnes, el proyecto busca crear un ambiente que evoque la naturaleza y el sosiego, favoreciendo el descanso, la reflexión y el bienestar emocional.

Una vez finalizada su construcción, la Fundación Doctor Pérez Pallarés donará el espacio al Área de Salud II del Servicio Murciano de Salud, mientras que la AECC se encargará de su gestión y dinamización, garantizando la atención emocional y el acompañamiento a los pacientes.

Además, será el primer proyecto en España financiado íntegramente por la ciudadanía y las empresas locales, convirtiéndose en un referente de colaboración social y sanitaria en apoyo a las personas afectadas por el cáncer. El proyecto fue presentado este jueves por el neumólogo cartagenero Javier Pérez Pallarés y por la alcaldesa, Noelia Arroyo, que se ausentó del Pleno para dar a conocer esta iniciativa.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  2. 2 Detienen a un camionero en Molina por conducir erráticamente, drogado y agredir a tres guardias civiles
  3. 3

    Descubre el restaurante de Murcia que va a dar que hablar en los próximos meses
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 Arribas cierra la compra del Efesé y pone fin a una década de mandato de Belmonte
  6. 6

    El PP contiene el aliento ante la amenaza de que decaiga su decreto de vivienda
  7. 7 Aplazan el desahucio de una vecina de Alcantarilla: «Estoy pasando el peor año de mi vida»
  8. 8 Teresa Álvarez, nueva jueza decana de Cartagena
  9. 9 Liberan la mayor tortuga boba registrada en la Región de Murcia en la cala de Calnegre, en Lorca
  10. 10

    Vox votará en contra del decreto de vivienda asequible de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una sala acogerá en el hospital Santa Lucía de Cartagena a las familias de los pacientes oncológicos

Una sala acogerá en el hospital Santa Lucía de Cartagena a las familias de los pacientes oncológicos