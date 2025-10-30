Una sala acogerá en el hospital Santa Lucía de Cartagena a las familias de los pacientes oncológicos Las dependencias serán impulsadas por la Fundación Pérez Pallarés y cedidas después al Servicio Murciano de Salud

El Hospital Santa Lucía de Cartagena contará con un nuevo espacio humanizado destinado a mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos y sus familias. Se trata del proyecto 'Respira la Vida – Family Place', impulsado por la Fundación Doctor Pérez Pallarés y respaldado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El espacio, ubicado en la parte trasera del hospital y con vistas a la montaña, ofrecerá un entorno cálido y acogedor para quienes afrontan largas jornadas de espera entre pruebas, consultas y tratamientos. Contará con una sala de estar con sofás, biblioteca y televisión, baños adaptados, una zona de apoyo emocional con atención individual y salas para talleres de relajación, mindfulness y conversación grupal.

Diseñado por el arquitecto José Manuel Chacón Bulnes, el proyecto busca crear un ambiente que evoque la naturaleza y el sosiego, favoreciendo el descanso, la reflexión y el bienestar emocional.

Una vez finalizada su construcción, la Fundación Doctor Pérez Pallarés donará el espacio al Área de Salud II del Servicio Murciano de Salud, mientras que la AECC se encargará de su gestión y dinamización, garantizando la atención emocional y el acompañamiento a los pacientes.

Además, será el primer proyecto en España financiado íntegramente por la ciudadanía y las empresas locales, convirtiéndose en un referente de colaboración social y sanitaria en apoyo a las personas afectadas por el cáncer. El proyecto fue presentado este jueves por el neumólogo cartagenero Javier Pérez Pallarés y por la alcaldesa, Noelia Arroyo, que se ausentó del Pleno para dar a conocer esta iniciativa.