Los rostros de la mujer, en el Luzzy

¿Cuántas mujeres hay en ti? La atrevida, la espiritual, la soñadora, la descreída... O, quizá, seas un poco de cada una y la mezcla de todas ellas. Mírate al espejo y descubre cuál eres y cuánto tienes en común con cada uno de los rostros que describen los sutiles cuadros de la pintora Caridad Gil Lurquí. Un compendio de lienzos con un mensaje común: cada mujer es un ser único e irrepetible.

'Las mujeres que hay en ti', una exposición inaugurada el jueves en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, nace del deseo de la pintora de «reafirmar la identidad de las mujeres». Se trata, explicaba Caridad Gil, de «comunicar con la fuerza del dibujo sentimientos que no somos capaces de reflejar verbalmente».

Para la exposición, la pintora ha contado con la colaboración de Marta García Pérez-Cuadrado, una artista que se denomina «ceramista social» por aquello de que su arte está enfocado a los temas sociales y que firma bajo el seudónimo de Atran-ceramista social.

Al inicio de la exposición los visitantes se encuentran con un espejo de esmalte que la ceramista ha realizado para la muestra en un claro intento de que «la mujer se vea, se analice y descubra lo que ve en ella».

Recogen las paredes de la sala desde rostros marcados por sentimientos como la espiritualidad, la alegría, la descreída, las brujas, las sumisas y todo un elenco de caras que nos vienen a demostrar que todas las mujeres son un compendio de sentimientos en una sola persona.

Entre el público, Rosario Nicolás, la pintora Clara Ledo, Cani Mancebo, Loli Vives y la escritora Lola Gutiérrez, que ha prologado la exposición. Amigas de la autora y compañeras de trabajo en el colegio Virgen del Carmen, como Paula Barbero, Rafi Callejón, Loli Domenech, Rosa Cela y Rocío Solano, comentaban «la gran sensibilidad que siempre le ha caracterizado».

En cada lienzo, realizado con mucho color, la autora ha pretendido comunicar sentimientos y sensaciones propios de la condición femenina, pero «al ser la interpretación de los rostros algo tan personal no he titulado las obras y he invitado a los asistentes a poner el título según lo que cada una de ellas les transmite».

Asistentes como María del Mar Atienzar, Guillermo Jiménez, Arturo y Silvia Durán, Francisco Hernández, Flori Celdrán, Ana Aparicio, Sheila Hernández, Luisa Quesada y el marido de la pintora, Antonio Pérez Bas, aseguraban que las obras les «inspiran y les conducen a pensar».

Paco García, gran aficionado a la pintura, aseguraba que «la artista sabe captar muy bien las distintas facetas de la mujer, así como los diferentes contextos culturales». Por su parte, David Martínez, concejal de Cultura, destacaba la gran sensibilidad de la pintora, que la ha desarrollado, además, a través de la música, asignatura que ella imparte como docente.

«Se trata de una exposición para hombres, pese a la gran cantidad de mujeres que hay reflejada», aseguraba Diego Bruno en presencia de Julia Collados. Tampoco faltaron a la cita gente del mundo del teatro, como José Salguero, María Ángeles Marín, María Scherezade Ramírez y Sergio Díaz.

Frente a carteles en las paredes que rezaban frases como 'No importa lo que los demás piensen de ti' o 'Tú eres única', se agolpaba un grupo de amigas que aseguraban sentirse identificadas con muchas de las féminas representadas en las obras. Rosa Carrasco, Mari Sol Ferrández, María Teresa Martínez, Emi Navarro y Magda Martínez fueron algunas de ellas.

La inauguración de la exposición estuvo amenizada por la actuación musical de Egío Jazz Quartet, un conjunto que esta compuesto Pascual Martínez, Pedro Egio, Pepe Riquelme y el conocido poeta Sebastián Mondéjar. El recital gustó mucho a los asistentes.