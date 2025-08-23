Los romeros siguen sumando fieles para honrar a San Ginés en Cartagena El calor no frenó a los cientos de personas que acompañan cada año al patrón en su peregrinación hasta el Monasterio

La carroza con el patrón encabezó la comitiva que fue seguida por cientos de romeros hasta el Monasterio de San Ginés.

Eva Cavas Sábado, 23 de agosto 2025, 19:39 | Actualizado 19:54h.

La romería de San Ginés de la Jara continúa creciendo cada año, tanto en el número de participantes como de actividades. A pesar del intenso calor, los romeros no faltaron este sábado a su tradicional cita con el patrón de Cartagena que los llevó desde la Basílica de la Caridad de Cartagena a primera hora de la mañana hasta el Monasterio de San Ginés, pasando por los pueblos de La Aparecida, Roche y Los Camachos, donde establecen las paradas para reponer fuerzas y hacer el camino más llevadero.

Con el hermano mayor de los la Hermandad de Romeros de San Ginés, Andrés García, a la cabeza, la comitiva partió de la parroquia de San Ginés poco antes de las 11 de la mañana hacia La Aparecida. Tras catorce años en el cargo y con más de una veintena como participante, García, que trata siempre de hacer el recorrido a pie, explicó que la principal razón por la que cada año se suman más personas es «porque cuando la gente viene por primera vez les encanta y ya no dejan de venir. También nos hemos encargado de ir sembrando porque aquí se trata muy bien a todo el mundo».

Entre las quince carrozas que se unieron a la marcha estaba la del Ensanche Almarjal, cuya presidenta vecinal, Ana de Haro, descansó este año de la tarea de hacer el chocolate y contó que «llevamos 20 años viniendo a la romería y cada vez hay más gente. Hay que estar aquí para vivir y disfruta lo que es de verdad San Ginés para nosotros. Ver todos los carros en fila y la gente vestida de época, es muy bonito».

También el grupo de los Modernistas de Cartagena de Levante llevaron su carroza de romería y uno de sus integrantes, Manuel Solano, comentó que «hoy venimos de romeros, no de modernistas. Tenemos una carroza que es espectacular. Yo llevo dos años participando y somos 25 personas. Nos subimos en la carroza, bailamos y vamos haciendo paradas para almorzar y comer y ya llegamos al Monasterio hasta que aguantemos».

A las quince carrozas hay que añadir también al grupo de moteros Campamento Biker Cartagena, del que forma parte Manoli Montesinos, y cuya participación es más reciente. «Este es el cuarto año que yo he venido aunque algunos de nosotros llevan ya seis o siete años. La verdad es se pasa muy bien».

Entre los asistentes estaban las ediles responsables de Festejos, Paqui Martínez, y de Turismo, Beatriz Sánchez, así como la concejala de MC, Mercedes Graña.

Paqui Martínez destacó la participación de esta edición y recomendó precaución por las altas temperaturas. «La participación de la gente está siendo muy buena, aunque debemos tomar las precauciones oportunas para que el calor afecte lo menos posible. Este año es la primera vez que me visto de romera para mostrar aun más mi apoyo a todas las personas que se ocupan de que esto salga adelante cada año».

Por su parte, la concejala de Turismo mencionó que «es el primer año que vengo a la romería y le he regalado a San Ginés una bandera bordada a mano. Debemos cuidar mucho entre todos nuestras tradiciones».

Graña también hizo referencia al calor, recordando que «vine a la primera romería en el año 89 o 90 y entonces dormíamos en la explanada junto al cementerio y nos llevábamos hasta mantas. En esa época se podía hacer andando el camino tranquilamente porque no hacía este calor, ahora cuesta mucho más».

