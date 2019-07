Rocky se traslada a Lorca

Un 33% de los perros residentes son de una sola raza peligrosa

«Tenemos 83 perros residentes y nada menos que 28 son american stanford, una raza que necesita licencia de perro potencialmente peligroso y que se ha puesto de moda por una razón que no entendemos, entre gente que quizás no está preparada», explicó el gerente del Catad, David Cervantes. Esa situación preocupa en el centro, porque la tendencia es creciente. «Últimamente, casi todos los avisos de abandono son de este tipo de perros. La razón es que sus dueños los compran cuando son pequeños y luego se dan cuenta de lo que supone pagar un seguro y lidiar con un perro cuya convivencia no es sencilla y se plantean abandonarlos», añadió.