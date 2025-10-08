Ribera Virgen de la Caridad y Jimbee Cartagena renuevan su compromiso con la salud y el deporte El hospital del grupo Ribera continuará como servicio médico oficial del club y refuerza su apoyo a la plantilla con una atención sanitaria integral durante toda la temporada

Hospital Ribera Virgen de la Caridad y el Jimbee Cartagena Fútbol Sala, han renovado su alianza para la temporada 2025/2026, consolidando una colaboración que va más allá del patrocinio y se traduce en un compromiso real con la salud, la prevención y el rendimiento deportivo.

El acuerdo reafirma el papel del hospital del grupo Ribera como servicio médico oficial del club, ofreciendo cobertura sanitaria completa a los jugadores durante toda la competición, con disponibilidad permanente y un seguimiento personalizado a lo largo del año.

No es un patrocinador, es nuestro ángel de la guarda. Es quien nos cuida, nos mima y nos ayuda a que todos los jugadores estén siempre en las mejores manos y condiciones para rendir al 100%», destacó Paulo Roberto Marqués Roris, responsable de Relaciones Institucionales y Estrategia del Jimbee Cartagena FS, en representación del presidente. «Estamos súper ilusionados por seguir juntos un año más. Solo podemos dar las gracias por el apoyo constante al equipo y al club».

Por su parte, Amelia Ávalos, directora del hospital, ha subrayado la satisfacción del hospital por continuar acompañando al equipo: «Para nosotros es un gran placer seguir colaborando con el Jimbee Cartagena. Nuestra vocación es cuidar de las personas, y acompañar la salud física y mental de los jugadores nos hace sentir muy identificados y felices. Estamos disfrutando mucho con sus éxitos y seguiremos apoyándoles para que puedan rendir al máximo y cumplir sus sueños».

Compromiso asistencial durante toda la temporada

La temporada ha comenzado con varios hitos médicos y deportivos, entre ellos la intervención del jugador Renato Lopes Furtado, que fue operado el pasado lunes 8 de septiembre en el Hospital Ribera Virgen de la Caridad de una fractura–avulsión del polo inferior de la rótula con afectación del tendón rotuliano, sufrida durante la primera jornada de Primera División FS.

La cirugía, realizada por el equipo del doctor Pedro Martínez Victorio, se desarrolló sin incidencias, y el jugador recibirá el alta hospitalaria en los próximos días.

El tiempo estimado de recuperación se sitúa en torno a seis meses, con un protocolo de fisioterapia y readaptación deportiva supervisado conjuntamente por el equipo médico del club y los profesionales del hospital, garantizando una reincorporación segura a la competición.

Con esta renovación, Ribera Virgen de la Caridad reafirma su compromiso con el deporte, la salud y la sociedad cartagenera, acompañando un año más a uno de los clubes más emblemáticos de la ciudad dentro y fuera de la pista.