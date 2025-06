El rey del blues en Míster Witt

Se trata de un musico tan querido y reconocido en su ciudad que podríamos decir que rompe el mito de que «nadie es profeta en ... su tierra». No hay local donde actúe, en solitario o acompañado por otros músicos, que no lo llene de seguidores e incondicionales amigos que llevan años siguiendo su luminosa estela musical.

Fernando Rubio es un músico, nacido en Cartagena y residente en la ciudad, de reconocido prestigio a nivel nacional, que comenzó una carrera musical imparable a mediados de los míticos años 80, una década prodigiosa para la música. Su proyecto más conocido fue en Ferroblues, uno de los mejores grupos de blues soul del país, del que era integrante junto con Amador Blaya. Guitarrista, cantante, armonicista, compositor y productor, el artista actuó el pasado jueves en Míster Witt rodeado de fieles seguidores de su particular música.

Rubio se subió al escenario, acompañado de sus incondicionales compañeros, Joaquín Talismán y Paco del Cerro, para celebrar el aniversario del último disco, 'Stay Cool', una producción que ha cosechado «un gran éxito y se ha presentado en distintos festivales del panorama nacional». El manager del cantante, Rafa Gómez Vizcaino, comentaba que Fernando está trabajando ya en «un próximo disco en directo que se obtendrá de la grabación de un concierto del Cartagena Jazz Festival».

Rubio, que llegó al local acompañado de sus compañeros, aseguraba sentirse «encantado de compartir una noche más entre amigos y seguidores». Poco antes de comenzar el concierto, charlaban un grupo de amigos que conocen a Fernando «desde hace muchos años. No solo podemos decir de él que es un gran cantante. Además, es una magnifica persona, un gran amigo de su gente y un músico muy valorado tanto aquí como fuera de su tierra», opinaban David Checa, Antonio, Vicente Garberí y Quique Romero.

Al concierto acudieron fans como Isidoro González, Guillermo Romero, Victoria López, José Luis Bermejo, Isidoro Conesa, Pepa Martínez, Eduardo Field, Pedro Marín y María Ángeles Soto. Muchos de ellos son incondicionales del cantante desde la etapa en la que el artista era el guitarrista de Ferroblues, un grupo que, según reconocían, «le lanzó a la fama». Sol Martínez y Martina de Peña explicaban que «siempre que podemos asistir a sus conciertos lo hacemos, ya que nos encanta su música y, principalmente, su sencillez y la forma de trasmitir buen rollo en el escenario».

Los propietarios de Míster Witt, Esteban González y Celia Locubiche, atendían a la clientela, que esa noche también llenó el local pese al Rock Imperium y el partido del Jimbee. «Siempre que vienen Fernando triunfa porque es un cantante muy querido y admirado», explicaba Celia mientras inmortalizaba en un video la actuación.

El local cerrará el próximo 10 de julio sus habituales conciertos de los jueves con la actuación de Andrés Suarez, un cantante que hará dos pases debido al éxito de venta de entradas. «El balance de este año ha sido muy positivo, hemos organizado conciertos todos los jueves y un ciclo los miércoles en colaboración con el Ayuntamiento y con la Asociación de con amor al arte, de Jorge Gen. Además, se han celebrado los martes de poesía, una iniciativa que abre el local a los escritores».

El próximo mes de noviembre, según confirma Esteban González, el local va a acoger parte de la programación del Cartagena Jazz Festival, «toda una satisfacción para nosotros ya que nos va a permitir traer a gente de una gran categoría musical». Otra de las programaciones que se reanudarán tras el paréntesis del verano son los 'Momentos Alhambra', un ciclo que se celebra cada tres meses con la asistencia de artistas consagrados.

La noche dejó momentos musicales de una gran calidad. «Es la primera vez que lo escucho y me está encantado», explicaba Federico Fernández, una de las pocas personas que reconoció que era la primera vez que asistía a un concierto del músico. «Estoy seguro que no será la última porque me ha hecho pasar un buen rato», concluyó.