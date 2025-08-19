Retiran y sustituyen los bancos arcoíris que había en el paseo Alfonso XIII de Cartagena

Operarios municipales retiraron la pasada semana los bancos arcoíris que poblaban el paseo Alfonso XIII. Una actuación que ha sido criticada desde el PSOE, cuyo edil Fulgencio Soto denunció que «PP y Vox utilizan el mes de agosto con premeditación y alevosía para aplicar sus medidas homófobas».

«Acabar con los símbolos de apoyo y visibilidad al colectivo LGTBI es una forma de agresión indirecta. Primero ha sido la negativa a izar las banderas contra la LGTBIfobia en el Palacio Consistorial y ahora retiran los bancos. El próximo paso será acabar con la celebración del Orgullo», valoró el concejal socialista.

El edil criticó también que los concejales de Vox en el gobierno local ya han anunciado que se van a suspender los programas educativos municipales dirigidos a trabajar la diversidad sexual y de género.

