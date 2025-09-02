La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen del estado actual que presentan los trabajos en la cubierta del centro escolar. Antonio Gil /AGM

Retiran el amianto en el CEIP San Cristóbal de Cartagena a 10 días del inicio del curso

Los padres temen que los trabajos retrasen las clases, aunque la Consejería prevé que hayan terminado para el próximo lunes

Eva Cavas

Martes, 2 de septiembre 2025, 01:34

Los trabajos para eliminar la cubierta de fibrocemento del CEIP San Cristóbal de El Bohío comenzaron la semana pasada, confirmando los temores que los ... padres y madres del centro expresaron en este periódico el pasado mes de junio de que las obras se iban a retrasar, una vez más, tras dos largos años de espera. Ahora, la alegría de ver que por fin se están ejecutando se mezcla con la incertidumbre de si los alumnos de este centro podrán empezar el periodo lectivo al mismo tiempo que el resto de alumnos de la Región, el día 8 de septiembre.

