Respaldo unánime para instalar un monumento que rinda homenaje a Alatriste en Cartagena El equipo de gobierno rechaza una comisión que investigue la compra y el proyecto para el Teatro Circo

LA VERDAD Cartagena Martes, 28 de octubre 2025, 00:06 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cartagena celebró este lunes la Comisión Informativa de Hacienda e Interior en la que se aprobó de forma unánime que se instale un monumento en homenaje al Capitán Alatriste, personaje literario creado por el escritor cartagenero Arturo Pérez-Reverte.

De esta forma, se dio por iniciado el expediente de Honores y Distinciones municipales. La propuesta, que fue presentada el pasado 14 de octubre en la Real Academia Española, contempla como emplazamiento de la escultura la plaza del Cuartel del Rey, espacio que deberá ser previamente remodelado y acondicionado para tal fin, en reconocimiento a la vinculación simbólica del personaje con dicho enclave. La iniciativa busca destacar la proyección que el autor ha dado a la ciudad de Cartagena y a su historia a través de su obra. La escultura, concebida por Augusto Ferrer-Dalmau y modelada por Salvador Amaya, será de bronce y tendrá 2,40 metros de altura, representando al capitán Alatriste con el porte sobrio y firme característico de la iconografía creada por ambos artistas, reconocidos por su estilo realista.

Asimismo, la Comisión dictaminó de forma desfavorable la propuesta presentada por MC para la creación de una comisión de investigación sobre la compra y situación actual del Teatro Circo. La iniciativa contó con los votos favorables de MC, PSOE y la concejala no adscrita María Dolores Ruiz, y con los votos en contra de PP y Vox.

Por otro lado, se aprobó por unanimidad la incorporación del concejal Juan Pedro Torralba como portavoz del Grupo Mixto Sí Cartagena en las Comisiones del Pleno, así como su designación como representante municipal en diversas entidades y órganos colegiados.