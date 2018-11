El Residencial Buenos Aires se subleva Vecinos del Residencia Buenos Aires, con pancartas, por la calle Puerta de Murcia, durante la protesta. lV Medio centenar de vecinos protesta y pide en la calle «iguales servicios que el resto» ANTONIO LÓPEZ Lunes, 26 noviembre 2018, 09:29

La sensación de abandono, de olvido, de indiferencia y de dejadez es para los casi trescientos vecinos de las viviendas del Residencial Buenos Aires casi total. Por eso, se sublevaron y salieron a la calle a protestar, por lo que creen un trato «injusto» hacia ellos, por parte del Ayuntamiento de Cartagena. Lo hicieron alrededor de medio centenar. Con pancartas, pitos y gritos exigieron la iluminación total de la urbanización, el aumento de la limpieza en calles, parques y jardines y la construcción de una rotonda de entrada desde la RM-332.

«Hace mucho tiempo que estamos pidiendo tener los mismos servicios básicos que el resto de vecinos. Pero como no nos hacen caso, no hemos tenido más remedio que salir a la calle a protestar. Y si siguen igual lo haremos cada mes y medio», avisó la presienta de la Asociación de Vecinos de la urbanización, María Ángeles Monerry, momentos antes de salir la marcha desde la calle del Carmen.

Durante media hora recorrieron, además, las calles Puerta de Murcia y Mayor hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento, donde Pedro Martínez, otro vecino leyó un manifiesto. En él hizo hincapié en que pese a que el Ayuntamiento ha restablecido el servicio de alumbrado parcialmente, con 25 farolas, «aún quedan zonas a oscuras, en concreto el parque infantil, los jardines, la pista deportiva, el carril bici, la rotonda interior y la mediana de la Avenida Santa Fe».

«No nos vamos a callar»

Miriam Miralles vive allí desde hace años y no entiende por qué si «pagamos nuestros impuestos igual que el resto no podemos tener los mismos derechos. A partir de ahora, no nos vamos a callar y saldremos a la calle con más frecuencia», avisó.

A todos esos problemas se suman otros, como un alcantarillado deficiente, la sensación de inseguridad por los continuos robos debido a la escasa presencia policial y un servicio de transporte insuficiente.

Exigen restablecer el alumbrado en toda la urbanización, la limpieza de parques y jardines, más seguridad y un mejor transporte público

Estas instalaciones siguen en manos de la sociedad Cartagena Joven, que habilitó el entorno, construyó los bloques residenciales y los vendió en una promoción de vivienda pública. Actualmente se encuentra en suspensión de pagos. El Ayuntamiento, que tiene un 9% de la titularidad, tendría que obtener el visto bueno del interventor municipal para asumir la propiedad y, entonces, invertir en las mejoras que solicitan los propietarios.