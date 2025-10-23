Rescatan a una kitesurfista de 60 años por no poder salir del Mar Menor durante dos horas La sexagenaria tuvo que ser socorrida este miércoles por los Bomberos de Cartagena

LA VERDAD Jueves, 23 de octubre 2025, 10:32 Comenta Compartir

Una sexagenaria tuvo que se rescatada este miércoles por los Bomberos de Cartagena. La mujer estaba realizando kitesurf y no pudo salir del Mar Menor. Los funcionarios municipales acudieron en una zódiac desde La Manga para dar con esta persona que se encontraba en la cara sur de la Isla del Ciervo. La intervención del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil se produjo sobre las 17.30 de este miércoles. Los Bomberos lograron dar con esta mujer, de nacionalidad española, sacándola del Mar Menor con una embarcación neumática. Presentaba muestras leve de hipotermia tras pasar más de dos horas en el agua.

Las autoridades aconsejan, a la hora de practicar kitesurf, consultar el parte meteoroógico y del viento antes de salir, no se debe navegar solo, mantener la distancia de seguridad respecto a islas y rocas, llevar siempre un equipo de seguridad básico y planificar la ruta.