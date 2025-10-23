La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bomberos de Cartagena en el momento del rescate. Ayto. Cartagena

Rescatan a una kitesurfista de 60 años por no poder salir del Mar Menor durante dos horas

La sexagenaria tuvo que ser socorrida este miércoles por los Bomberos de Cartagena

LA VERDAD

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:32

Comenta

Una sexagenaria tuvo que se rescatada este miércoles por los Bomberos de Cartagena. La mujer estaba realizando kitesurf y no pudo salir del Mar Menor. Los funcionarios municipales acudieron en una zódiac desde La Manga para dar con esta persona que se encontraba en la cara sur de la Isla del Ciervo. La intervención del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil se produjo sobre las 17.30 de este miércoles. Los Bomberos lograron dar con esta mujer, de nacionalidad española, sacándola del Mar Menor con una embarcación neumática. Presentaba muestras leve de hipotermia tras pasar más de dos horas en el agua.

Las autoridades aconsejan, a la hora de practicar kitesurf, consultar el parte meteoroógico y del viento antes de salir, no se debe navegar solo, mantener la distancia de seguridad respecto a islas y rocas, llevar siempre un equipo de seguridad básico y planificar la ruta.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  2. 2

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  3. 3 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  4. 4 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025
  5. 5

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  6. 6 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia
  7. 7 Comienzan a limpiar el chalé de la urbanización La Cumbre, en Mazarrón, que un vecino enterró en toneladas de basura
  8. 8 Salud lanza ocho consejos para los vecinos que han recuperado el agua potable tras la dana
  9. 9 Felipe Moreno exige a Goiria y Etxeberria una reacción inmediata en Elda
  10. 10 El Gobierno de España llevará a la Región de Murcia ante el Constitucional por los cambios en la ley de ayudas a sindicatos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Rescatan a una kitesurfista de 60 años por no poder salir del Mar Menor durante dos horas

Rescatan a una kitesurfista de 60 años por no poder salir del Mar Menor durante dos horas