Reponen las palmeras de la plaza de Alicante de Cartagena tras una denuncia El Ayuntamiento asegura que la actuación ya estaba planificada previamente, pero agradece que le lleguen iniciativas ciudadanas

Jesús Nicolás Lunes, 25 de agosto 2025, 09:17 Comenta Compartir

La entrada a Cartagena luce desde la semana pasada algo más curiosa. Operarios de la contrata de mantenimiento de parques y jardines, que realiza la empresa Actúa, realizaron una plantación de arbustos y palmeras en la plaza de Alicante, antes de llegar a la rotonda del submarino. Es la primera impresión que se llevan los visitantes que entran en coche a la ciudad tras atravesar los suelos contaminados del Hondón, pero, según ha podido saber LA VERDAD, tras la misma ha habido al menos un 'empujoncito'.

El abogado cartagenero Carlos San Vicente presentó un escrito ante el Ayuntamiento denunciando lo que, a su juicio, era un «incumplimiento palmario y vergonzoso» por parte de la contrata. Avisaba que, en la plaza, habían cuatro palmeras de las que tres ya habían fallecido. En este sentido, el letrado reclamó que se repusieran los ejemplares por otros idénticos. En el mismo escrito reclamaba que repusieran también plataneros que habían fallecido en los últimos años en el paseo Alfonso XIII denunciando que algunos parterres habían sido tapados con losas.

Todo esto, según el abogado, está redundando en un «beneficio económico mayor e ilícito» para la empresa contratista, advirtiendo al Consistorio que no aceptase la plantación de árboles de menor porte por ser más baratos.

El escrito está fechado el 2 de agosto y la reposición de las palmeras por otras de tipo cocotero, de origen tropical ya estaban instaladas a finales de la semana pasada, según pudo constatar presencialmente este periódico.

300 árboles al año

Fuentes municipales trasladaron a preguntas de este diario que la actuación en la plaza de Alicante forma parte de la programación de parques y jardines para la mejora de rotondas e isletas del municipio. «Esta renovación de las plantas y árboles de la plaza de Alicante estaba contemplada, incluso, con anterioridad a la recepción del escrito. No obstante, se agradece que los ciudadanos aporten ideas», indicaron destacando que, al año, el servicio está reponiendo unos 300 árboles al año en el municipio.

El resultado, sin embargo, no es del agrado de San Vicente que manifestó en otro escrito que esas palmeras no son las adecuadas y se asemejan más «a la entrada a un hotel del Caribe de tercera categoría». En este sentido, pide que se rectifique poniendo palmeras canarias o datileras para eliminar esa «caricatura tropical sin identidad ni coherencia», señala poniendo como ejemplo de buena práctica los árboles ubicados en la mediana de la avenida Primo de Rivera de Murcia, donde se han plantado datileras, cipreses y olivos en alusión a las culturas cristiana, judía y musulmana.

Temas

Cartagena