Reparar los socavones en el paseo del Portús costará 60.000 euros

El trabajo de los técnicos municipales ha dado sus frutos y el Ayuntamiento ya cuenta con el esperado proyecto para reparar los dos socavones que se han formado en el paseo marítimo de la playa de El Portús ... . Según informó el concejal de Litoral, Gonzalo López Pretel (Vox), a este periódico, la ejecución de los trabajos costará entre 60.000 y 70.000 euros.

La documentación, traslada el edil, será enviada para su estudio a la Demarcación de Costas, dependiente del Gobierno central, en los próximos días y con la esperanza y el deseo de que este organismo dé su visto bueno al proyecto, el cual, recalca López Pretel, es únicamente de asentar el terreno y reparar lo dañado. En ningún caso, indica, se trata de una remodelación integral del paseo.

A expensas de que llegue el permiso, la intención del gobierno municipal es abordar esta obra en septiembre, ya que las playas de Cartagena se hallan ya inmersas en plena temporada de baño y el edil no quiere que el trabajo de los obreros, con sus ruidos aparejados, supongan una molestia para los bañistas. Mientras tanto, los socavones permanecerán, uno señalizado para evitar accidentes, y el otro, con el mismo relleno de tierra.

Ya desde el año pasado, el paseo de El Portús venía dando síntomas de que el terreno empezaba a ceder. Fue con los episodios de lluvias en marzo que apareció el primer gran socavón en un extremo del paseo, en el cual se actuó de urgencia rellenándolo para garantizar la seguridad de los viandantes y prevenir posibles caídas accidentales.

En mayo, se produjo otro socavón en el otro extremo del paseo y muy cerca, además, de las casas de primera línea. Este otro agujero no se ha tapado y continúa 'al aire'. El Ayuntamiento tuvo, de hecho, que encargar un informe de seguridad en la edificación para cerciorarse de que el incidente no había producido daños en los cimientos de las viviendas colindantes. El edil ratifica que los técnicos informaron que no existe riesgo para las casas, así como continúa reivindicando que la obra debe de ser financiada por Costas y no por el Ayuntamiento.