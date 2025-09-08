La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El bar se ha transformado poniendo la barra en el centro.

Ver 16 fotos
El bar se ha transformado poniendo la barra en el centro. J. M. Rodríguez / AGM

La renovación empieza por el puerto de Cartagena

La reapertura del AC Hotel Cartagena, tras meses de trabajos para actualizarlo, simboliza un cambio de tendencia en el casco histórico

J. M. Rodríguez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:44

El nuevo AC Cartagena ya está recibiendo a sus primeros huéspedes. Tras su apertura el pasado 5 de agosto tras cinco meses intensos de reforma, el céntrico establecimiento ya está siendo disfrutado por todos los cartageneros y visitantes. Esta semana la cantera del Atlético de Madrid fue el residente más ilustre y copó la mayor parte de espacios y salas comunes, incluido el nuevo bar que, con su barra central, se ha convertido en la envidia de todos cuanto acceden.

Por delante los trabajadores del hotel afrontan, ya sí, una etapa donde aspiran a ofrecer la misma cálida acogida de siempre, pero en un nuevo decorado más moderno y comfortable, tanto para los turistas como para aquellos empresarios que viajan en busca de nuevas fronteras hacia las que expandir sus negocios.

La obra emprendida por la cadena del empresario navarro Antonio Catalán, además, no es la única. Con esta terminada, arrancaba en las últimas semanas otra en la plaza José María Artés. El Grupo Unión acabará allí con el solar del antiguo bar La Obrera y levantará unos apartamentos de lujo.

