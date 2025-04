Un relevo con saetas y emoción

Ángela de la Llana Domingo, 6 de abril 2025, 08:43 Comenta Compartir

Cartagena ha sido siempre una ciudad de acogida y es en una de las épocas más importantes del año, la Semana Santa, cuando se estrechan lazos de unión entre los ciudadanos y las cofradías. Sin mirar la nacionalidad o procedencia, las agrupaciones realizan nuevos nombramientos a todas aquellas personas comprometidas con la tradición y los valores que suponen la semana de pasión.

El pasado jueves se celebró en el Club Flamenco Cartagena el relevo de la madrina de la agrupación de Nuestro Padre Jesús Resucitado, un nombramiento que ha llevado durante 10 años Paqui Bueno y que ahora pasa el testigo a Victoria Kapkan, ucraniana y residente en Cartagena hace más de 25 años.

Victoria Kapkan llegó a la sala visiblemente emocionada, por un nombramiento «al que en un principio no acepté convencida de que hay mucha gente que se lo merece. Ahora espero no defraudar por esta responsabilidad que me llena de alegría y orgullo». Arropada por su marido, el empresario Andrés Baraza, y unos de sus hijos, Vladyslav, la flamante madrina no dejó de recibir el cariño de muchos amigos que acudieron a apoyarla.

Ampliar Alejandro Wandosell, Macarena Poblaciones y Macarena Vilar.

«Es una mujer que tiene mucha ilusión por el nombramiento porque se siente muy cartagenera y ama la Semana Santa», comentaba Paula del Mar Cervantes minutos antes de comenzar un coctel previo al acto que dejó pequeño el local. Amigos como el pregonero de la Semana Santa, Gonzalo Wandosell; la presidente de la COEC, Ana Correa; el director de la Autoridad Portuaria, José María Gómez Fuster; los comisarios de la Policía Nacional, Damián Romero y José María García; el hermano mayor del Cristo de Los Mineros, José Cortado; la presidenta del CEEIC, Nuria Castillo; el vicerrector de la UPCT, Antonio Guerrero; el coronel director de la Escuela de Infantería de Marina, Adolfo Morales; el coronel del Regimiento de Artillería Antiaérea 73, José Ángel Úbeda, y el presidente de Cruz Roja, Andrés Ros, se sumaron la cita.

La hermana mayor de la cofradía del resucitado, Marián García Boj, se mostraba «encantada de apoyar este relevo, porque estoy convencida de que Victoria va a ser una madrina estupenda que se ha preparado muy bien para este momento. Ya es parte de nuestra familia». Alabó, además, la persona de «Paqui, que ha estado muchos años entre nosotros y de forma muy colaboradora».

El acto, muy emotivo, fue dirigido por Tomás Martínez Pagán, y contó con las palabras de Andrés Baraza, quien agradeció «la confianza depositada en mi familia, algo que nos llena de ilusión. Hoy Victoria ha adquirido una responsabilidad que la hace grande«, señaló. La presidenta de la agrupación el Cristo del Resucitado, Mari Carmen Roca, tuvo palabras de agradecimiento para la madrina saliente. »No se trata de una despedida porque Paqui no se irá nunca de nuestro lado«. En presencia de los invitados, Paqui Bueno le impuso a su sucesora la medalla de la Cofradía del Resucitado y ambas recibieron sendos cuadros del Cristo Resucitado.

Ampliar Gonzalo Wandosell, José Cortado, José Felipe Rubio, José Miguel Vega y José María Gómez Fuster.

Asistieron, entre otras personas, María Ángeles Valverde, Alejandro Wandosell, Macarena Poblaciones, Macarena Vilar, José Felipe Rubio, José Miguel Vega, Alberto Cartelle, Pepe Castillo, Lorena Martínez, Carlos Bernabé, Adelaida Fernández, Ángel Pérez, Dori Bernal, José Tortosa, Antonio Betancor, Gema García, Sole Nieto y el hermano del Cristo del Socorro Raúl Sánchez.

El acto no pudo terminar de forma más emotiva que con el cante de Lola Cayuela. Los asistentes disfrutaron de una saeta de cambio de seguiriya a martinete acompañada al tambor de David Esteban. Así como de un tema por fandangos, acompañada del arpista Miguel Alcantud y relativo al Cristo del Resucitado que supuso, en opinión de la cantaora, «un homenaje al Cristo Resucitado y a la Virgen del Amor Hermoso». El dúo, que lleva muchos años actuando juntos, levantó un largo aplauso de los asistentes.

La familia Baraza regaló a los amigos una lámina del titular de la Agrupación del Resucitado, una obra de arte que ha sido realizada por el artista cartagenero Jesús Inglés.