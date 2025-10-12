La rehabilitación prevista para el Central sigue acumulando retrasos

E. C. CARTAGENA. Domingo, 12 de octubre 2025, 08:54 Comenta Compartir

Además de la reforma del Teatro Circo, otro de los proyectos más esperados para los antiguos cines del centro de la ciudad es la rehabilitación del Cine Central. Una actuación que continúa acumulando retrasos desde que fuera anunciada por el Gobierno regional, tras hacerse con el inmueble en 2016.

El último de los escollos es el recurso presentado contra el contrato para la dirección de la obra sobre el que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales debe dictaminar desde finales del pasado mes de agosto, aunque desde la Consejería de Cultura esperan que se resuelva lo antes posible.

La propia alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, reconoció en aquel momento que, con este último recurso, «ya van siete, uno por cada paso que se ha dado», y calificaba la situación de «desesperante».

Las obras salieron a licitación por un importe de 5,4 millones de euros y en diciembre del año pasado se calculaba que tardarían 30 meses en convertir este espacio en un centro polivalente de actividades culturales con espacios para teatro, cine, exposiciones y conciertos, además de salas de ensayo musical, despachos para asociaciones culturales y una terraza transitable. Además, incluyen la restauración de las fachadas protegidas, la eliminación de elementos impropios y la construcción de una nueva cubierta, que optimizará los espacios interiores.

Cabe recordar que el Cine Central fue uno de los primeros cines clásicos en echar la persiana en Cartagena ya que el cierre se produjo en el año 2000 y, desde entonces, no ha vuelto a albergar ningún tipo de negocio, lo que da una idea del deterioro en el que se encuentra el inmueble.