La rehabilitación de la fachada del antiguo Banesto en Cartagena terminará antes de Navidad

Las obras del antiguo edificio de Banesto, frente a Capitanía y junto al Gran Hotel, encaran su tercer y último tercio antes de darlas por ... finalizadas. Los obreros terminaron en los últimos días de desmontar el andamio que cubría el edificio por la calle Jara y ahora se afanan en renovar la parte que da a la calle Honda tras culminar la cara de Puerta de Murcia.

Según ratifican a LA VERDAD fuentes de la dirección de la mercantil cartagenera Restauralia, la planificación marcha según lo previsto con el objetivo de culminar los trabajos de cara a noviembre, pues es en diciembre cuando finaliza el compromiso contractual firmado por este estudio con la comunidad de propietarios del edificio, así como los permisos municipales aparejados.

La intervención de este edificio, enclavado en el entorno de protección BIC del Gran Hotel, fue obligado tras detectarse riesgo de caída de cascotes. Durante años este edificio ha sido considerado el patito feo en comparación con el entorno inmediato al mismo, protagonizado por multitud de edificios de corte modernista, con sus característicos miradores.

La obra, autorizada en 2022, buscaba adaptar la imagen del edificio a la del cercano Gran Hotel

La renovación de la fachada, ante todo, buscaba integrar el inmueble en el entorno. Si no estilísticamente, al menos cromáticamente, eligiendo así colores muy similares precisamente a los del Gran Hotel y desterrando el ladrillo marrón anterior.

La actuación fue autorizada por la Concejalía de Urbanismo en abril de 2022, siendo todavía vicealcaldesa, Ana Belén Castejón. El exterior del inmueble, que se construyó en 1975, estaba muy deteriorado produciéndose desprendimientos en los años 2010, 2017 y 2019.

Presupuesto elevado

Ya entonces el Ayuntamiento destacó que el proyecto había sido supervisado por los técnicos de la Consejería de Cultura para que se adaptara a su proximidad a la obra maestra del arquitecto Víctor Beltrí. El presupuesto de estas obras, según informó entonces el Consistorio, rondaba los 180.000 euros.

Asimismo, el edificio se enmarca en un régimen de inadecuación urbanística, porque no está adaptado a las determinaciones del Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico (PEOPCH) en lo que respecta a su volumen edificado, a la ocupación de fondos y a las alturas permitidas.

En el marco del desarrollo de las obras, el aspecto más conflictivo más allá de los inevitables ruidos han sido precisamente los andamios. Durante la pasada Semana Santa, el Ayuntamiento instó a la empresa a retirarlo de la calle Jara, ya que entraba en conflicto con el recorrido de las procesiones. Tras la semana de pasión, el andamiaje fue repuesto rematando lo que quedaba por hacer en ese flanco del edificio.