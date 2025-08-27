Un recurso frena el arranque de la rehabilitación del Cine Central de Cartagena

Ya estaba adjudicada la ejecución de la obra y solo faltaba contratar la dirección, pero, una vez más, la obra del Cine Central tendrá que ... esperar. En concreto el tiempo que se tome el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en resolver un recurso. El organismo estatal está analizando en estas últimas semanas el expediente de esta segunda pata de los trabajos, que continúan tanto tiempo después sin arrancar.

Así lo ratifican a este periódico portavoces de la Consejería de Cultura, quienes reconocen que dicho recurso «bloquea de forma temporal la adjudicación de este contrato y, por el momento, el inicio inmediato de los trabajos», señalaron desde el Gobierno regional al tiempo que afirmaron que «la Comunidad ha cumplido con todos los procedimientos previstos» y que el proyecto «está preparado para comenzar».

Últimos pasos 5-6 de agosto Entra en el tribunal administrativo un recurso contra la adjudicación de la dirección de obras y este es comunicado a la Consejería.

8 de agosto Cultura remite al tribunal informe y expediente completo de la contratación.

19 de agosto La empresa propuesta como adjudicataria por la Comunidad alega contra el recurso.

«Desde la Consejería se ha trabajado para dar una respuesta rápida y ágil, con el fin de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con sede en Madrid, resuelva lo antes posible. Por el momento, estamos a la espera de que en breve se dicte resolución y que las obras de rehabilitación del Cine Central puedan ponerse en marcha cuanto antes», añadieron fuentes del departamento que dirige la consejera Carmen Conesa.

Portavoces del equipo de gobierno municipal de Noelia Arroyo informaron por su parte a este periódico que el recurso contra la adjudicación de la dirección de obras fue presentado el 5 de agosto y comunicado a la administración regional al día siguiente. El día 8, trasladan las mismas fuentes, la Consejería facilitó al tribunal todo el expediente administrativo y, el día 19, la empresa propuesta por los técnicos de la Comunidad para hacerse con el contrato presentó sus alegaciones al recurso.

Dos lotes

El contrato de la dirección de obras, necesario para empezar la rehabilitación de este importante edificio de la plaza del Lago, está valorado en un precio de salida de 247.709,71 euros. La empresa propuesta por Cultura como adjudicataria es la murciana Arquitectura, Trabajos de Restauración y Arqueología. Tanto para el Lote 1, correspondiente a la dirección facultativa, como para el Lote 2, correspondiente a la coordinación de seguridad y salud.

Esta mercantil, según la documentación que figura en el Portal de Contratación, se impuso a las ofertas presentadas por otras cuatro mercantiles en el lote 1, entre ellas la de Pedro Pitarch, arquitecto redactor del proyecto del Cine Central en 2022.

En el curso del procedimiento, incluso algunas otras plicas fueron excluidas. En el lote 2, sin ir más lejos, la oferta de Arquitectura, Trabajos de Restauración y Arqueología fue la única admitida por los técnicos de la Comunidad. La Consejería y el Ayuntamiento no informaron a este periódico del nombre de la empresa que ha interpuesto el recurso que mantiene ahora paralizado el expediente.

En cualquier caso, esto supone una nueva piedra en el camino de un proyecto que ya arrastra un largo historial de vicisitudes y contratiempos imprevistos desde que se empezara a hablar de rehabilitar el Cine Central hace ya prácticamente una década. El tribunal administrativo ahora debe resolver el entuerto, sin perjuicio de que la empresa recurrente decida continuar litigando después acudiendo a presentar un contencioso y abriendo con ello la vía judicial.

Las obras de ejecución, por su parte, fueron sacadas a concurso en diciembre y se adjudicaron en mayo a la UTE formada por Orthem y Abala, ambas del grupo Hozono Global. Todo tras exclusión de la empresa que quedó como segunda mejor valorada, la almeriense Lirola por no acreditar que su arquitecto tenía la experiencia requerida. El contrato de obras con Hozono, ratifican fuentes municipales, se firmó el 27 de junio.

Un proyecto ralentizado por numerosas ofensivas judiciales

El Cine Central, construido hace más de un siglo como mercado y transformado posteriormente en sala de proyecciones, fue adquirido por la Comunidad en 2016 a una inmobiliaria vinculada entonces al banco Santander, Altamira, por 600.000 euros. Aquella operación frenó otras dos: la de unos particulares que pretendían el edificio para convertirlo en mezquita; y la del entonces equipo de gobierno, que dirigía José López, de MC, para recuperarlo como cine y teatro.

El proyecto, elaborado por Pedro Pitarch, fue seleccionado en 2020 entre los 29 trabajos presentados a un concurso de ideas que fue objeto de múltiples recursos. Reiteradamente, la Comunidad achacó los continuos retrasos de uno de sus proyectos estrella en Cartagena a esas ofensivas judiciales presentados por participantes en esa convocatoria. El último fue el del segundo clasificado, que fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia a principios de 2024 y entonces la Comunidad ya anunció que tenía luz verde para retomar el proyecto.

A estas vicisitudes se refirió la consejera de Cultura, Carmen Conesa, en mayo, cuando destacó que la inversión servirá para dinamizar el casco histórico cartagenero pese a los «retrasos motivados por los procedimientos judiciales», dijo sin entrar en detalles de los mismos. «Seguimos avanzando en el desarrollo de un proyecto ilusionante para Cartagena y para la Región, garantizando en todo momento el cumplimiento de la legalidad», indicó entonces Conesa.

La intención del Gobierno regional es transformar el Cine Central en un centro polivalente para actividades culturales y artes escénicas. La obra, que cuenta con una inversión de 5,6 millones de la Comunidad Autónoma, busca articular en torno al Lago un gran espacio cultural que tendrá como principales reclamos el propio Cine Central y el Palacio Aguirre, sede de la Gobierno regional en la ciudad que alberga el Museo Regional de Arte Moderno (Muram).

El plazo de ejecución de los trabajos es de 30 meses, por lo que no se espera que el Cine Central esté terminado –salvo que el ritmo de trabajo se acelere– antes de las próximas elecciones locales y autonómicas de 2027.