La recuperación del cliente local aumenta las ventas del comercio un 8% este verano Unos clientes de la tienda de zapatos Inside Shoes, ubicada en la calle Mayor, miran los artículos de las estanterías. / Antonio Gil / AGM La llegada de turistas en días de mal tiempo, el desembarco de cruceristas y la bajada del número de tiendas también han influido ANTONIO LÓPEZ Martes, 20 agosto 2019, 01:44

En la tienda de Geli Navarro y Fabián Santana, ubicada en la calle Comedias, la afluencia de clientes este verano es «mucho mayor» que el pasado. Lo notan en el trasiego continuo de compradores locales, de otras provincias y extranjeros, que a diario llenan su tienda, más por la mañana que por la tarde. Pero sobre todo, lo perciben en sus ventas, que han aumentado con respecto a la época estival de 2018 entre un 10% y un 20%. Su local, de venta de objetos de coleccionista de películas y de series de animación, es muy buscada «por turistas nacionales e internacionales», pero el grueso de su clientela, cuenta Geli, «es la de Cartagena».

Las cifras de estos dos empresarios distan un poco de la media del resto de establecimientos de la ciudad, cuyas ventas también han aumentado, en este caso entre un 4% y un 8%, según los datos recogidos por la Asociación Centro Comercial Abierto. Este colectivo ha realizado, durante los últimos días, una encuesta entre los pequeños comerciantes, cuyos resultados han sido plasmados en un informe al que ha tenido acceso 'La Verdad'.

Las cifras que arroja el estudio demuestran que el comercio local comienza a salir de su particular crisis, que provocó en el sector el cierre de una de cada tres tiendas en los últimos años. Tanto es así, que se trata de uno de los mejores resultados de la última década.

Los hosteleros bajan

Los datos chocan frontalmente con los obtenidos durante este estío por los hosteleros de la ciudad. En este caso, según el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cartagena, Juan José López, han bajado cerca del 10%.

Las causas que apuntan los comerciantes respecto al aumento son varias. Entre ellas, y es la principal, citan el aumento del consumo local. A ello hay que sumar la afluencia del turismo nacional y el empujón que suponen los cruceristas durante algunas mañanas. También ha influido que varios días haya habido mal tiempo en la costa. Esta circunstancia hace que los veraneantes opten por pasar el día en la ciudad haciendo compras o visitando los museos y centros de interpretación de Puerto de Culturas.

Las rebajas también han tenido mucho que ver. Comenzaron con descuentos de hasta el 70% y aún hoy se pueden ver los reclamos en grandes carteles en los escaparates, pese a estar a mediados de agosto. Esto ha provocado que los comerciantes hayan podido dar salida a la mayoría de los artículos almacenados y comenzar a vender la nueva temporada.

«La verdad es que este año estoy viendo mucho más movimiento de gente en la tienda que el verano pasado. Este aumento no se debe a los visitantes, que también suponen un porcentaje importante de nuestras ventas, sino a los clientes de Cartagena. Parece como si ahora vinieran más a los comercios del casco antiguo y no fueran tanto al centro comercial Espacio Mediterráneo», explicó la dependienta de la tienda de calzado Luna, situada en la Calle Mayor, Virginia Moreno.

Cambio de hábitos

Precisamente, el estudio del Centro Comercial Abierto apunta que los comerciantes perciben un cambio de tendencia en los hábitos de sus clientes. Han notado que ahora optan más por comprar en pequeñas tiendas, donde hay artículos diferentes y exclusivos, que por hacerlo en las grandes franquicias del centro comercial.

Quien también ha notado un cierto repunte de las ventas es una de la dependientas de la librería Santos Ochoa, ubicada en la calle Mayor, Esperanza Dorado. «La tienda va muy bien, pese a que hemos percibido menor afluencia de personas en agosto que en julio. Supongo que La Mar de Músicas y otros eventos tuvieron mucho que ver», indicó.

Sin embargo, los resultados no están siendo para todos igual. Para el dueño de la tienda Diez euros y pico, situada en la calle San Miguel, José Francisco Paños, el verano está siendo «el peor de los últimos siete». «La instalación del andamio para arreglar la fachada y el lateral de la iglesia de Santa María de Gracia me ha perjudicado, porque los clientes pasan por la calle del Aire y no entran a esta. Solo lo hacen los que van al Ayuntamiento», argumentó.

Para los comerciantes del Ensanche, julio y agosto también está «yendo un poco mejor que el anterior», dijo la presidenta del Centro Comercial La Milla, Esperanza Bermejo. En este caso, aún no tienen datos de ventas cerradas, pero «estamos notando que hay más gente, sobre todo de Cartagena. Aquí llegan pocos turistas, y los pocos que vienen son de La Manga», señaló.

Espacio Mediterráneo crece

En el Centro Comercial Espacio Mediterráneo, las cifras tampoco están cerradas, pero por la afluencia de clientes esperan que sean mayores que las del pasado año por las mismas fechas. Solo la semana pasada contabilizaron 191.856 personas, un 1,9% más que en la misma semana de 2018.