Recupera el cabello en Epical Clinic en una sola sesión

La pérdida del cabello es una de las mayores preocupaciones estéticas que sufren tanto los hombres, en mayor número, como las mujeres, porque además tiene implicaciones en el plano físico, estético y emocional. Pero gracias a los avances de la medicina, lo que antes suponía un problema irreversible ahora tiene fácil solución. El injerto capilar se ha convertido en la alternativa más demandada por quienes sufren de alopecia, fundamentalmente por los resultados naturales que proporciona, su coste más democrático y la seguridad de someterse a este proceso.

Se trata de una intervención que consiste en extraer folículos capilares de una zona donante del propio paciente (generalmente la parte trasera o lateral de la cabeza) para trasplantarlos en las zonas con pérdida de cabello, conocido como zona receptora, donde los folículos pilosos se han visto afectados por la alopecia.

En la Región de Murcia, Epical Clinic es ya toda una institución en este campo en Cartagena. En la actualidad, muchos son los pacientes que han pasado por sus instalaciones para someterse a un procedimiento capilar y recuperar no solo volumen, vitalidad y densidad de cabello, sino también autoestima y confianza en uno mismo. Esta clínica también está especializada en todo tipo de tratamientos para tratar el cabello y la alopecia.

Sinónimo de calidad

Epical Clinic atesora numerosos casos de éxito de hombres y mujeres que han confiado en sus planes de tratamiento para recuperar el cabello. Aquí, la felicidad se contagia. Su buena prensa se debe a varias fortalezas, entre ellas su personal sanitario profesional especializado liderado por el cirujano capilar Juanfran Belén, médico especializado en medicina y cirugía capilar y con un Máster en Medicina y Cirugía Capilar por la Universidad de Alcalá de Henares. Con cientos de pacientes tratados con éxito, muchos de ellos procedentes no solo de Cartagena y Murcia sino también de otras provincias españolas, el doctor Belén se ha consolidado como una referencia en el ámbito del injerto capilar en Murcia. Además, compagina su labor asistencial con la formación de técnicos capilares, transmitiendo su experiencia y conocimientos a nuevos profesionales del sector, lo que refuerza su papel como referente en la medicina capilar en España.

El compromiso del doctor con su cartera de pacientes es total, ya que realiza el seguimiento completo de cada persona, desde la primera consulta hasta las revisiones finales, lo que garantiza una consistencia y una atención individualizada que no se encuentran fácilmente en otros centros.

Esta clínica ofrece una supervivencia del cabello injertado que ronda el 95%, dado que no se puede garantizar un 100% de éxito, y a un precio competitivo. Todo ello con la comodidad de tenerlo dentro de la Región de Murcia, cerca de casa, y con la tranquilidad de estar en manos profesionales con una amplia trayectoria.

Confort y seguridad

En constante búsqueda de la excelencia, la clínica dispone de unas amplias y modernas instalaciones en pleno centro de Cartagena, con dos quirófanos totalmente equipados y adaptados para procedimientos capilares. Otro de sus puntos fuertes es el uso de tecnología de vanguardia para asegurar los mejores resultados y una recuperación más rápida. Muestra de ello es la cámara hiperbárica, que ayuda a los pacientes a oxigenar los tejidos en profundidad después del injerto, para así reducir la inflamación, acelerar la cicatrización y promover la supervivencia de los folículos trasplantados, mejorando significativamente los resultados finales. También cuenta con la radiofrecuencia de INDIBA para mejorar la salud del cuero cabelludo tanto antes como después del injerto; esta tecnología estimula la circulación sanguínea, fortalece los folículos existentes y optimiza el entorno para el crecimiento del cabello. A esto se suma la terapia led y el dermapen capilar.

En Epical Clinic, el equipo humano utiliza principalmente la técnica FUE (Extracción de Unidades Foliculares) con instrumental de alta precisión, que permite extraer los folículos uno a uno sin dejar cicatrices lineales. «Nuestro objetivo es maximizar la supervivencia de los folículos trasplantados y obtener un resultado lo más natural y denso posible», remarcan desde la dirección de la clínica.

Atención individualizada durante todo el proceso

El trato personalizado es otra de las grandes señas de identidad de esta clínica capilar de Cartagena, donde cada paciente recibe un tratamiento específico. Como cada calvicie responde a diferentes razones, el injerto capilar no es apto para todos los casos, de ahí que la evaluación inicial con un especialista sea fundamental para determinar el tratamiento más favorable. De hecho, en personas con alopecia androgénica (o 'calvicie común', causada por la genética), esta técnica tiene un resultado satisfactorio, porque los folículos de la zona donante (la nuca y los laterales) son resistentes a la hormona dihidrotestosterona (DHT), que es la principal causante de la calvicie.

Las mujeres, que no están exentas de padecer la alopecia androgénica, recurren al injerto capilar para corregir la pérdida de densidad, especialmente en la línea de la frente o en la zona superior de la cabeza, además de ser una excelente opción para el relleno de cejas.

Sin embargo, en casos de alopecia areata (una enfermedad autoinmune que causa la pérdida de cabello en parches) o alopecia difusa (pérdida de cabello generalizada), el injerto capilar no suele ser la primera opción, ya que el problema no radica en la resistencia de los folículos, y hay que buscar otras alternativas.

Aparte del tipo y grado de alopecia, otras variables que los especialistas tienen en cuenta para la elección del tipo de injerto y el plan de tratamiento son la zona donante, para comprobar que haya suficientes folículos sanos y fuertes para extraer y trasplantar, así como la edad y las expectativas realistas sobre la densidad y la línea frontal del paciente.

Una única sesión

En la gran mayoría de los casos, un injerto capilar en Epical Clinic se realiza en una única sesión. La duración de la sesión varía dependiendo del número de unidades foliculares a trasplantar, pero generalmente dura varias horas. En casos muy excepcionales, si la calvicie es muy avanzada y se necesita un número extremadamente alto de folículos, podría valorarse una segunda sesión, aunque es lo menos común. Como cualquier intervención médica, cabe recordar que el injerto capilar requiere valoración y consentimiento informado.

El paciente regresa a casa el mismo día de la intervención. En cuanto a la recuperación, y para garantizar una correcta cicatrización y cuidado, se recomienda estar entre tres y cinco días de reposo relativo. En este tiempo, se deben seguir cuidadosamente las instrucciones postoperatorias indicadas por el cirujano capilar. Después de este periodo, se puede retomar la vida cotidiana, aunque se deben evitar esfuerzos físicos intensos y la exposición directa al sol durante las primeras semanas.

Todos los pacientes cuentan con el respaldo del doctor Juanfran Belén y todo su equipo desde el momento de la cirugía capilar hasta las revisiones mensuales.

Salta a la vista

Una de las preguntas más repetidas es cuándo se aprecian los resultados. El cirujano capilar de Epical Clinic recuerda que a los 3-4 meses empiezan a aparecer los primeros cabellos finos, a los 6 meses se nota un cambio significativo en la densidad y el aspecto general, y a partir de los 12 meses, cuando los folículos ya han madurado y el cabello ha adquirido su grosor y textura definitivos, es cuando se aprecia el resultado final y óptimo.

Epical Clinic, con una marcada vocación de servicio, ofrece flexibilidad de pago a los clientes que lo necesiten, porque «entendemos que el injerto capilar es una inversión importante», aseguran. Así, tienen diversas opciones de financiación que se adaptan a las necesidades económicas de cada paciente, facilitando así el acceso a los tratamientos.

