El rector reúne a docentes y alumnos de la UPCT en una consulta para mejorar la calidad educativa

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha puesto en marcha una iniciativa sin precedentes con la que busca devolver su significado al claustro universitario. A ... través del denominado proyecto Paréntesis, 156 personas, entre docentes, personal administrativo y estudiantes, se reunieron ayer en el Paraninfo para exponer unas propuestas con las que buscan redefinir la docencia y adaptarla a los cambios sociales y tecnológicos que se están produciendo.

Este foro, que fue inaugurado por el rector, Mathieu Kessler, fue estructurado en tres bloques, denominados 'Cómo enseñamos, cómo aprendemos', 'En busca de la calidad docente' y 'Organización universitaria', en los que se engloban las quince propuestas que han sido seleccionadas entre más de una treintena.

«Las circunstancias cambiantes y el momento clave que afronta nuestra universidad nos obliga a reflexionar colectivamente sobre cómo asegurar la calidad de la formación que impartimos a corto, medio y largo plazo. El reto es apasionante», manifestó el rector.

EL PLAN 156 Fueron las personas inscritas en el foro, entre personal docente, de servicios y alumnos.

Del 28 de abril al 9 de mayo Se recogerán y debatirán las aportaciones en cada centro docente de la UPCT.

Del 12 al 23 de mayo Los participantes elaborarán un documento conjunto con las principales conclusiones.

Durante el mes de junio Diseñarán un plan de acción para implementar medidas concretas en el próximo curso.

A lo largo de toda la jornada, estudiantes, docentes e investigadores ofrecieron ponencias, en las que analizaron el papel de la investigación en la labor docente, la obtención de competencias para titulaciones técnicas, la metodología de las evaluaciones, la innovación docente, el impacto de la Inteligencia Artificial así como la posibilidad de implementar herramientas que ayuden a predecir el riesgo de abandono universitario.

La propuesta partió del vicerrector de Internacionalización, Promoción y Universidad Europea, Manuel Ródenas, quien explicó que «queremos tomarnos un momento para ver cómo podemos hacerlo mejor. Por eso lo hemos llamado Paréntesis, porque con la vorágine del día a día no nos paramos a pensar en los retos a los que nos tenemos que enfrentar en una sociedad cambiante como la nuestra».

El proceso de debate continuará con jornadas específicas del 28 de abril al 9 de mayo en cada uno de los centros docentes de la UPCT, pues «debemos tener en cuenta las particularidades de los diferentes centros que conforman nuestra universidad», indicó Ródenas.

Las conclusiones estarán listas en junio y formarán parte de un plan de acción docente, con medidas concretas que se podrán aplicar a partir del próximo curso académico.

«Una universidad como la nuestra que no es excesivamente grande nos permite tener un diálogo muy tico entre el profesorado y también con nuestros estudiantes. En este foro analizamos también la posibilidad de formar a los profesores para tener mayores habilidades docentes e incluso formación en técnicas de estudio para alumnos de primer año. No queremos dar por hecho que vienen con esa formación y queremos ayudarles a que no tengan miedo al esfuerzo y al compromiso para conseguir lo que se propongan», afirmó el vicerrector.

Al tratarse de una universidad politécnica, la UPCT está en una posición preferente para afrontar la revolución tecnológica que se está viviendo actualmente. «Debemos tener en cuenta que las denominadas materias STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, son el motor de Europa y debemos reforzar este eje y, por lo tanto, tenemos que ver cómo hacer una educación de más calidad», indicó.

Tal y como han explicado desde la propia universidad, el principal objetivo de esta iniciativa es mejorar la calidad de la educación que allí se imparte con la colaboración de toda la comunidad universitaria, pero también está enfocada a que cada vez más jóvenes se interesen por las titulaciones técnicas. «Implicar a los estudiantes es muy importante para que se sientan apoyados desde sus inicios y no tengan miedo a cursar este tipo de estudios que, por otro lado, tienen una tasa muy alta de empleabilidad. También estamos enfocados a incorporar al sector industrial en la docencia», declaró Ródenas.

Analizan cómo gestionar la IA y el descenso de la presencialidad

Entre las áreas que la UPCT ha llevado a estudio en el Foro Paréntesis, destaca especialmente la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en la educación, y especialmente, en la universitaria. Precisamente sobre esto versó la ponencia de Pablo Pavón y Francisco Javier Garrigós.

Esta tecnología en constante evolución supone no sólo un reto para los docentes sino también para el alumnado, ya que una amplia mayoría considera que saber utilizarla es crucial para ser competitivos una vez que se encuentren en el mercado laboral.

También relacionada con la aplicación de la inteligencia artificial fue la ponencia de Fernando López, que trató sobre predecir el riesgo de abandono universitario empleando para ello herramientas de 'machine learning', que es una rama de la IA que permite a los ordenadores aprender a partir de datos.

La investigación es uno de los aspectos que caracterizan a la Universidad Politécnica, por lo que otro de los participantes, Pablo Bielza, ofreció una ponencia denominada 'Se transmite mejor lo que se vive: la investigación como clave para la docencia'.

El vicerrector explicó también que otra de las cuestiones que se van a analizar es la de la presencialidad, ya que «hemos notado un descenso desde el Covid 19 y, después de cinco años, no acabamos de alcanzar las cifras de presencialidad que teníamos antes de la pandemia».

Ródenas recordó que, al ser una universidad técnica, la UPCT se adaptó muy bien en su momento a las restricciones, ya que «casi todas materias son prácticas y todos nuestros profesores tenían las habilidades técnicas necesarias para impartir clases 'online'. Eso fue determinante para que nadie perdiera el curso. Pero estamos viendo que muchas personas se han quedado ancladas en la no presencialidad. Desde la UPCT queremos mejorar en los dos formatos, pero tenemos muy presente que somos una universidad presencial, porque formamos personas, no sólo profesionales».