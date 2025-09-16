La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo del polígono Cabezo Beaza. J. M. Rodríguez/ AGM

MC reclama la conexión de los barrios del norte con el polígono Cabezo Beaza

LA VERDAD

Cartagena

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:20

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, propondrá en el próximo Pleno municipal construir una carretera que conecte la avenida Víctor Beltrí con el polígono industrial Cabezo Beaza. Giménez Gallo considera que este proyecto es «clave para empresas y trabajadores y que serviría además para mejorar la conexión entre barrios como Los Barreros, Barrio Peral, San Félix o El Ensanche y el polígono y la propia ciudad».

Para ejecutar esta nueva carretera, el líder de MC afirmó que el Ayuntamiento cuenta con 6 millones de euros, ya que, en 2016, la Junta de Gobierno local resolvió los recursos de reposición presentados por entidades bancarias en relación con la actuación urbanística en el CC1, confirmando la vigencia de las obligaciones urbanísticas y ejecutando los avales. «El Ayuntamiento dispone desde entonces de seis millones de euros para garantizar la construcción de la carretera, pero han dejado que el tiempo pase y no han hecho nada, provocando un retraso urbanístico inaceptable que mantiene incomunicada esta parte de la ciudad».

La formación recordó también que ya presentó hace más de un año una propuesta encaminada a mejorar los accesos al polígono industrial desde la A-30, mediante una nueva entrada desde la autovía en el kilómetro 187,6, que permitiría redistribuir los flujos de tráfico, además de reducir la presión en el acceso por el Espacio Mediterráneo.

