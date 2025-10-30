La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo. G.C.

Quince investigados en Cartagena, Alicante, Madrid y Zaragoza por estafar casi 400.000 euros suplantando entidades

La investigación, en el marco del 'Plan Levante', consta de tres operaciones

LA VERDAD

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:30

Comenta

La Guardia Civil investiga a 15 personas por estafas con importes que ascienden a un total de 393.000 euros mediante las técnicas 'smishing' y 'vishing', las cuales consisten en hacerse pasar por entidades legítimas -como bancos y administraciones públicas- para realizar cargos a las víctimas. La investigación, en el marco del 'Plan Levante', consta de tres operaciones que se llevaron a cabo en las provincias de Murcia, Alicante, Madrid y Zaragoza, según detalló el Cuerpo en un comunicado.

En la primera de ellas, la Benemérita investigó a 13 personas, imputadas por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, que actuaban desde Cartagena, Alicante, Collado Villalba (Madrid) y Altea (Alicante), tras haberse detectado, en 2020, 368.000 euros transferidos de forma fraudulenta a una sociedad zaragozana. Dicha empresa contactó por SMS a otra con la excusa de reactivar las claves de acceso a su cuenta bancaria, con el fin de acceder a la cuenta de la víctima y así poder hacerse transferencias mediante sociedades pantallas a cuentas bancarias de diferentes países.

Las empresas beneficiarias, a nombre de terceros que percibían compensaciones y adquiridas por un asesor murciano, recibían el dinero a través de movimientos criptoactivos, así como entre cuentas bancarias nacionales y extranjeras de Bélgica, Alemania, Portugal, Holanda, Estonia, Reino Unido y Malta.

En la segunda operación, un hombre fue investigado por hacer de «mula económica» -abrir cuentas bancarias para recibir el dinero de estafas- en dos casos de 'vishing' en los que se hacía pasar por un banco, con un importe total recibido de 7.500 euros. El autor consiguió que la víctima realizase dos transferencias de 7.850 y 5.800 euros, pero la entidad bancaria de la víctima bloqueó los cargos por considerarlas sospechosas.

Por último, la investigación llegó a otro autor, residente en Alicante, por usurpar más de 18.000 euros mediante el método de 'business email compromise'. En esta ocasión, el investigado modificó el número de cuenta bancaria de una empresa con la que la compañía víctima mantenía una relación mercantil, con el fin de desviar las transferencias comerciales a cuentas controladas por los ciberdelincuentes.

