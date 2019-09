Quince colectivos denuncian en la Fiscalía la «inacción» para quitar amianto en colegios de Cartagena

Educación diseña ya un plan para eliminar el fibrocemento

La Consejería de Educación y Cultura ya trabaja en la elaboración de un mapa cronológico con el que distribuirá todas las obras previstas para retirar el amianto de 178 centros educativos de la Región de Murcia hasta el año 2028. Ese es el plazo máximo que marca la Unión Europea (UE). El objetivo de la Comunidad, según explicaron fuentes del Gobierno regional, es quitar todas las cubiertas de fibrocemento de colegios e institutos de forma ordenada. Lo hará, aseguró, a través de un plan que los técnicos elaborarán a lo largo de este curso y que contará con una memoria económica «realista» para fijar las fechas que corresponderán a cada obra. Las mismas fuentes añadieron que este mapa se llevarán a cabo estrictamente bajo criterios de priorización puramente técnicos. No obstante te, desde la Consejería de Educación insistieron en que no hay peligro para la salud de los ciudadanos mientras los materiales con amianto no hayan sufrido algún tipo de manipulación. De hecho, desde este departamento regional informaron de que se han realizado mediciones de partículas tóxicas en diversos centros educativos que lo han solicitado, siendo los resultados negativos en el 100% de los casos. Los vecinos no se fían de estas mediciones, que consideran «poco rigurosas».