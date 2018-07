«Queremos al menos un evento al mes en verano y en invierno»

Tras un año de inestabilidad, con expulsión incluida de la Asociación de Vecinos de La Manga de la Federación comarcal, esta organización acabó por apoyar, hace un par de meses a la Asociación de Cultura, Ocio y Deportes para que asuma su representación en esta zona. Al frente está Gimena Bertachini (Buenos Aires, 1976), una argentina que lleva 16 años en La Manga y que afronta con la ilusión de una neófita la ingente tarea que le espera.

-¿Cómo se le ocurrió asumir esta responsabilidad?

-Constituimos la asociación hace doce o trece meses cuando empezamos a comprobar que la situación con la asociación de vecinos estaba bastante revuelta y que, por falta de actividad, podíamos sufrir un abandono y una desestacionalización mayores aún que las de años anteriores. En seguida empezamos a proponer actividades para los 'mangueros' y los turistas. Desde el principio hemos apostado por promover un programa intensivo de eventos. Empezamos en septiembre con la fiestas de La Manga. Luego nos encargamos de la de Reyes y hace poco también hicimos la de San Juan.

-¿Durante ese periodo revuelto del que habla, ha habido algún enfrentamiento con la otra asociación?

- La verdad es que no nos preocupa lo que haga la otra asociación, pero no he notado interferencias o, al menos, no nos han afectado.

-Habla usted de abandono. ¿En qué lo nota especialmente?

- En el bajón que da todo cada año, cuando acaba el verano. Eso no puede ser. La Manga en un sitio muy especial en España, con un clima que no abunda. Queremos que nos apoyen para tener al menos un evento cada mes, que promocione la zona durante todo el año. Claro que para atraer a la gente también sería necesario mejorar los servicios de limpieza, la iluminación de las calles y las plazas y el mantenimiento periódico de algunas zonas como la Plaza de Bohemia, que ha estado mucho tiempo descuidada.

-¿Qué hay de las medidas anunciadas para mejorar el tráfico y los aparcamientos disuasorios?

- ¿Aparcamientos disuasorios? A mí desde luego no me han dicho nada de que haya proyectos de ese tipo. Eso es señal de que no los deben tener muy avanzados.

- Pero hace poco el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, les explicó el programa La Manga 365, ideado precisamente para contribuir a la desestacionalización ¿Qué les parece?

-Revela que parece que nos van a hacer más caso, después de un tiempo olvidados. López Miras nos habló de hacer nuevos paseos marítimos, de mejorar las playas e incluso de poner 'wifi' en algunas. Pero tiene que confirmarlo con hechos.

«Somos apolíticos, nuestro único objetivo es negociar con los ayuntamientos mejoras en los servicios»

- ¿Qué tal va la relación con los ayuntamientos de Cartagena y de San Javier a través del consorcio?

- Con San Javier va todo muy bien. Con Cartagena empezaremos ahora a hacer propuestas, porque en el pasado no ha habido mucha comunicación.

- La asociación que ha sido desactivada por la Federación se vio contaminada por polémicas políticas que lastraron su actividad. ¿Les preocupa que les pase lo mismo?

- Desde el principio nos presentamos como una asociación completamente apolítica, en cuya directiva hay de todo: empresarios y empleados de sectores muy distintos. Nuestro objetivo es entendernos con los dos ayuntamientos, sean del color político que sean.

-¿Ha supuesto la eliminación del Instituto Municipal de Servicios del Litoral de Cartagena un empeoramiento de los servicios?

-La verdad es que sí se ha notado. Ahora la planificación ya no funciona tan bien como hace un par de años. Se nota la falta de constancia en el mantenimiento, como en el ejemplo que le he puesto antes de la Plaza de Bohemia. No parece que hagan revisiones y si las hacen, no sirven para remediar los desperfectos que encuentran. Cuando llamas, vienen rápido y los arreglan, pero deberían hacerlo antes.

-¿Y el Mar Menor? ¿Le parece que sus aguas han mejorado?

- A simple vista, parece que sí. Pero eso no debe hacer que la Administración baje la guardia. Deben seguir trabajando para evitar que el agua parezca podrida cada vez que suben las temperaturas.