Quejas por el bloqueo de los billetes del Altaria a 3 días de Semana Santa Arriba, usuarios del Altaria bajan ayer del autobús procedente de Murcia. A la izquierda, la web de Renfe, ayer. / J. M. R. / AGM Renfe mantenía ayer suspendida la mayoría de viajes a Cartagena desde Madrid, con transbordo en bus en Murcia, a partir del Viernes de Dolores JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Miércoles, 10 abril 2019, 01:52

«Me resulta chocante y me apena que, siendo Cartagena una ciudad que supuestamente depende del turismo y que tiene en la Semana Santa su principal fiesta, precisamente en esos días no se pueda viajar a ella en tren desde Madrid». Estupefacto, entristecido e indignado, Rubén contaba ayer a 'La Verdad' desde la capital de España cómo ha tenido que «desistir» de su plan de traerse a sus padres y otros familiares desde Valladolid y Burgos, para que conozcan los desfiles pasionales, porque Renfe no tenía aún ayer billetes de tren para el Viernes de Dolores.

Para los otros nueve días de cortejos, además, solo había disponibles plazas en un convoy el Viernes Santo, otro el Sábado de Gloria y otro el Domingo de Resurrección. En líneas generales, el problema se repetía con los trayectos en sentido Madrid, con el añadido de que no había ni un solo asiento a la venta a partir del Viernes Santo.

En la web de Renfe, que anunció a 'La Verdad' que tenía previsto desbloquear la venta a lo largo del día, lo que empezó a hacer hacia las 20.30 horas, el mensaje se repetía: «Salida, 09.19 horas. Llegada, 14.02. Duración, 5h. 4min. Servicio, Altaria. El tren consultado no se encuentra disponible para la venta en estos momentos. Inténtelo de nuevo más adelante y disculpe las molestias».

Rubén contó que su mujer y sus hijos residen en Cartagena, y que debido a los cortes de la línea motivados por las recientes obras de la variante de Camarillas y la actuales en el Reguerón, ha tenido que echar mano desde principios de año del servicio que combina el tren hasta Murcia y, después, un autobús. En sentido contrario, también funciona un autobús desde la estación cartagenera hasta la de Murcia del Carmen.

«Desde hace dos semanas y media, he llamado recurrentemente y la respuesta de Renfe es que se supone que van a liberar los billetes. Pero estamos a tres días del inicio de la Semana Santa y no dan garantías. Espero no tener que desistir del plan de llevar a la familia, porque hay que planificar varias cosas, como reservar hoteles. Me siento impotente», denunció Rubén. Un portavoz de Renfe explicó que la situación obedece a ajustes «técnicos» relacionados con las obras de acondicionamiento de la línea para la adaptación a la alta velocidad (AVE).

Fuentes ferroviarias explicaron que el Ministerio de Fomento trata de introducir un segundo tren híbrido (que utilizaría gasóleo hasta Albacete y electricidad desde ahí a Madrid) y que el retraso en este plan y las quejas de los usuarios llevaron hace días a UGT a pedir explicaciones a los responsables de Renfe.

La empresa pública anunció ayer que durante la Semana Santa ofrecerá 7.000 plazas adicionales sobre la oferta habitual en los Altaria «que unen Madrid con la Región de Murcia». Esto, precisó, «supone una oferta global que supera las 27.500 plazas, para atender la demanda de movilidad entre ambas comunidades». El dispositivo estará activado «desde este viernes al 22 de abril».

Anuncian un «refuerzo»

El incremento «se ha conseguido con el refuerzo de 31 trenes Altaria, que verán duplicada su oferta», explicó Renfe. Y añadió que, en el Corredor Mediterráneo, habrá un aumento en los trenes Talgo que unen Barcelona con Murcia, Cartagena y Lorca. En cuanto «a la oferta de trenes de Media Distancia con origen y destino la Región de Murcia, se reforzará durante estas vacaciones de primavera», indicó. Y señaló que «estos servicios incrementan su oferta global, para asegurar la movilidad en estaciones intermedias».