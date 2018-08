El Puerto de Cartagena extrema los controles para evitar accidentes como el del pantalán de Vigo

MC pide reforzar el mantenimiento y revisar el convenio con el municipio

MC Cartagena exigió ayer mejorar el mantenimiento de las zonas urbanas que están en áreas portuarias. El presidente de la formación, Jesús Giménez, pidió que tanto al presidente de la Autoridad Portuaria, Joaquín Segado, como la alcaldesa, Ana Belén Castejón, regularicen los convenios «irregulares», que no definen bien las competencias de una administración y otra. Criticó que «hay baldosas levantadas, bancos rotos, y que cuando una farola no funciona la quitan y ponen un cono». Añadió que la falta de concreción sobre quién debe realizar esos trabajos también «provoca un limbo jurídico en materia de infraestructuras y, sobre todo, de seguridad»; y concluyó: «Confiamos en que no den lugar a un suceso como el ocurrido en Vigo». Se refirió así al del pasado domingo, en el que se derrumbó una plataforma en un muelle durante un concierto, lo que causó más de 400 heridos. La Autoridad Portuaria, según indicaron fuentes de este organismo, se encarga del mantenimiento y la reparación del mobiliario urbano y del pavimento y de la limpieza y jardinería baja de la zona oeste del muelle Alfonso XII, así como de la explanada de la marina deportiva. Por su parte, según las mismas fuentes, el Ayuntamiento es el encargado del alumbrado público y su mantenimiento, de la jardinería alta (poda de árboles y palmeras) y de la recogida de basuras.