Las obras de la batería San Leandro continúan avanzando. José María Rodríguez / AGM

Puerto de Culturas incorporará tres centros más en Cartagena el año que viene

El abierto por obras del Anfiteatro, la Casa de Isaac Peral y la batería San Leandro serán los nuevos atractivos

Eva Cavas

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:56

Comenta

Puerto de Culturas sumará el próximo año otros tres centros de interpretación a su catálogo actual, con la incorporación de la Casa Museo de Isaac ... Peral, el abierto por obras del Anfiteatro romano y la batería San Leandro. Así lo anunció este martes la alcaldesa Noelia Arroyo, tras el Consejo de Administración de esta entidad, celebrado en el Palacio Consistorial.

