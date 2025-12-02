Puerto de Culturas incorporará tres centros más en Cartagena el año que viene

Puerto de Culturas sumará el próximo año otros tres centros de interpretación a su catálogo actual, con la incorporación de la Casa Museo de Isaac ... Peral, el abierto por obras del Anfiteatro romano y la batería San Leandro. Así lo anunció este martes la alcaldesa Noelia Arroyo, tras el Consejo de Administración de esta entidad, celebrado en el Palacio Consistorial.

«La red de Puerto de Culturas ampliará la red actual formada por 14 espacios, con estos tres, lo que nos consolida como destino turístico y cultural de calidad», declaró la alcaldesa.

En lo que a estas nuevas incorporaciones se refiere, Arroyo concretó tras el encuentro el precio que tendrán las entradas, una vez se puedan visitar, «Rondarán los mismos precios que el resto de centros de interpretación, entre los 4 y los 5 euros, en función del espacio, a los que se aplicarán también las tarifas reducidas y escolares», indicó.

Otra de las novedades que avanzó fue la aprobación de las mejoras en la seguridad y la accesibilidad del ascensor panorámico, que conecta el parque Torres con el Castillo de la Concepción. «La inversión asciende a 60.000 euros y será compatible con la recepción de visitantes, por lo que la actividad no se vea afectada en ningún momento», aseguró. Cabe recordar que estos trabajos ya se anunciaron en noviembre del pasado año, cuando se explicó que el proyecto incluía un renovado sistema de cortina de infrarrojos, para evitar que se cierre cuando alguien accede, mejoras en los elementos de sujeción y tornillería de acero inoxidable , así como nuevas botoneras, pantalla digital en la cabina, planos hápticos, cartelería en braille para que se puedan orientar mejor las personas con discapacidad visual, información en lengua de signos y bucle magnético para facilitar el uso a gente con problemas de audición.

La alcaldesa también se refirió a la buena marcha del proyecto de la batería de San Leandro. «Estamos integrando toda la fachada marítima en el uso social, deportivo y cultural de la ciudad, gracias al proyecto Faro a Faro que tenemos en marcha con la Autoridad Portuaria. Estamos trabajando en el entorno y el paisaje natural de la batería que, en su interior va a ser un centro de interpretación de nuestras fortificaciones. Nuestro sistema defensivo es uno de los más completos del Mediterráneo, con cerca de 600 elementos en todo el municipio. La batería de San Leandro va a ser una oportunidad de disfrutar de nuestro patrimonio naval y militar», aseveró Arroyo.

«Carece de controles»

Desde MC Cartagena, la concejala Isabel García criticó la falta de control y de planificación de Puerto de Culturas. «El gobierno vuelve a vender humo. Se felicitan por el número de visitantes y por los ingresos, pero callan lo más importante que es que Puerto de Culturas carece de objetivos claros, indicadores de gestión y procedimientos administrativos básicos. Es decir, no hay forma de saber si lo que hacen es eficiente, eficaz y sostenible», manifestó García.