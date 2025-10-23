El Puerto de Cartagena mejorará el acceso a la cala de la batería de San Isidoro y Santa Florentina

La Autoridad Portuaria acondicionará los accesos a la batería de San Isidoro y Santa Florentina. La institución presidida por Pedro Pablo Hernández ha sacado a ... licitación la dirección de obras de este proyecto que vendrá a complementar las obras ya culminadas de la senda peatonal y ciclable que conecta desde el año pasado la ciudad y Cala Cortina. La intervención, cuya ejecución saldrá a concurso público próximamente, cuenta con un presupuesto base de licitación de 792.510,32 euros, y ámbito de actuación abarca 3.308 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre.

El proyecto básico está todavía pendiente de adquirir autorización de la Demarcación de Costas. Después, la Autoridad Portuaria procederá a la licitación. La intervención, al pisar una zona sensible tanto ambiental como patrimonialmente, requiere también de la coordinación con el Ayuntamiento y las dirección generales de Patrimonio Cultural y Medio Natural de la Comunidad Autónoma con el objeto de que el conjunto de actuaciones sea respetuoso con los requerimientos de la Ley de Costas, la Ley del Patrimonio Histórico Español, el Plan General de Ordenación Urbana y el Código Técnico de la Edificación.

PRINCIPALES ACTUACIONES Accesos Se sustituirá el cerramiento deteriorado y las escaleras entre niveles se mejorarán con barandillas

Patio El pavimento será de arena estabilizada y se recuperará la rampa de acceso mediante adoquín

Servicios Habrá mobiliario urbano, iluminación LED, conexión a suministros básicos y un aseo autolimpiable

Según resaltan desde el Puerto, el objetivo es rehabilitar los accesos y espacios exteriores de la batería para su uso peatonal y ciclista, garantizando una integración paisajística y ambiental con Cala Cortina. «La intervención se ha diseñado respetando la identidad histórica del enclave, empleando materiales naturales y vegetación autóctona que armonizan con el entorno», justifican.

La senda superior estrenará pavimento y mobiliario.. Nuevas barandillas en la cala. Escaleras renovadas. APC

El espacio incluirá rutas interpretativas, zonas de descanso y miradores hacia el mar, convirtiéndose en un nuevo punto de atracción para residentes y visitantes. «Queremos poner en valor esa zona para el disfrute de los cartageneros y visitantes, habilitando la piscina natural e integrando espacios».

En este sentido, entre las principales actuaciones previstas está la rehabilitación de accesos y vallado perimetral. Se sustituirá el cerramiento deteriorado por uno restaurado en su ubicación original. Las escaleras que comunican los distintos niveles se mejorarán con barandillas de acero galvanizado y revestimiento en piedra natural.

También está prevista la pavimentación y mejora del patio de la batería. El pavimento del recinto interior será de arena estabilizada con resina, respetando su aspecto original y permitiendo la permeabilidad del terreno. Se recuperará la rampa de acceso mediante adoquín y se tapiará una construcción en ruinas para su protección.

Aseo autolimpiable

La batería, además, dispondrá de mobiliario urbano (bancos, papeleras y arbolado), iluminación LED eficiente, conexión a red eléctrica, agua, saneamiento y telecomunicaciones, y un aseo autolimpiable adaptado a personas con movilidad reducida.

Para facilitar el acceso a la cala natural, el Puerto aprovechará la intervención en la batería para restaurar las escaleras hacia la cala y la piscina natural con hormigón marino y barandillas de seguridad. El entorno próximo a esta zona de baño se revegetará con la plantación de especies autóctonas en los taludes, preservando los ejemplares protegidos existentes.

Con la senda inferior recién ejecutada, también se aprovechará para mejora el camino que discurre por encima, a una cota superior. Esta otra senda se pavimentará con adoquín, se dotará de nueva iluminación, mobiliario y talanquera de madera. Del mismo modo, se reforzará el acceso al aparcamiento con nuevos peldaños y canalizaciones para alumbrado y datos. El proyecto incorpora medidas de control de escorrentías y drenaje sostenible, utilizando materiales permeables y de bajo impacto.

«Seguimos integrando el patrimonio militar en la vida del cartagenero»

El presidente de la Autoridad Portuaria destaca que este proyecto muestra que el modelo de cooperación institucional entre el Puerto y el Ayuntamiento está permitiendo recuperar espacios portuarios para el uso ciudadano, dinamizar el turismo y reforzar la identidad común entre la ciudad y su puerto. «El Puerto apuesta por abrir su patrimonio al ciudadano, en coordinación con el Ayuntamiento y su modelo de ciudad, para convertir Cartagena en una gran capital turística del Mediterráneo, donde el mar, el patrimonio y la sostenibilidad sean sus grandes señas de identidad. Dimos el primer paso con la apertura del sendero de Cala Cortina y ahora, culminamos la recuperación de un enclave histórico que vuelve a abrirse a la ciudadanía, integrando el patrimonio militar en la vida cotidiana de los cartageneros».

La incógnita sobre el futuro uso de los fortines del frente este

El inicio de esta actuación llegará después de la apertura de la batería de San Leandro. El espacio, cedido al Ayuntamiento y que también forma parte del frente este de la bahía, abrirá sus puertas, según anunció la alcaldesa, Noelia Arroyo, a finales de este año. El Ayuntamiento, fuera del proyecto financiado con fondos europeos, tuvo que contratar la construcción de un transformador eléctrico. Todo con el fin de poder abrir en este punto un centro de interpretación del sistema defensivo. En el aire está qué será del futuro de las otras baterías que siguen a San Leandro: San Isidoro y Santa Florentina, Santa Ana acasamatada y Santa Ana complementaria. Si bien su acceso será adecentado, el interior de las mismas presenta un estado deficiente fruto de años de abandono. Costas, propietaria de estos antiguos fortines, abrió la mano a darles un uso turístico y cultural, pero de momento todavía no se han dado pasos firmes para resignificar estos espacios.

La recuperación del patrimonio militar forma parte fundamental tanto de la candidatura que la ciudad comparte con otras que también poseen sistemas defensivos de relevancia como del denominado proyecto 'De faro a faro'. Una hoja de ruta compartida entre Ayuntamiento y Autoridad Portuaria que busca abrir los diez kilómetros de fachada marítima del Puerto al uso y disfrute ciudadano. En este marco se desarrollan también por parte del Consistorio iniciativas como la creación de un museo de submarinos en los túneles del Espalmador o la adquisición de los montes de Galeras y Fajardo.