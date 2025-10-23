La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Recreación de cómo quedará el patio exterior de la batería de San Isidoro y Santa Florentina tras la intervención. APC

El Puerto de Cartagena mejorará el acceso a la cala de la batería de San Isidoro y Santa Florentina

La actuación completará la adecuación de la senda peatonal a Cala Cortina, revegetando el entorno y abriendo el patio del fortín a las visitas

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:37

Comenta

La Autoridad Portuaria acondicionará los accesos a la batería de San Isidoro y Santa Florentina. La institución presidida por Pedro Pablo Hernández ha sacado a ... licitación la dirección de obras de este proyecto que vendrá a complementar las obras ya culminadas de la senda peatonal y ciclable que conecta desde el año pasado la ciudad y Cala Cortina. La intervención, cuya ejecución saldrá a concurso público próximamente, cuenta con un presupuesto base de licitación de 792.510,32 euros, y ámbito de actuación abarca 3.308 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre.

