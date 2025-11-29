El puerto de Cabo de Palos tendrá una iluminación más eficiente Esta inversión de 10.000 euros se suma a otra mayor de 48.000 para la reparación de edificios y zonas de aparcamiento

C. R. CARTAGENA Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:26 Comenta Compartir

La Consejería de Fomento está ejecutando diversas obras de mejora en el puerto de Cabo de Palos. Las actuaciones, enmarcadas dentro del programa regional de modernización de instalaciones portuarias, incluyen la reparación de edificaciones, zonas de aparcamiento y dársenas, con un presupuesto superior a 48.000 euros. Paralelamente, se está sustituyendo el alumbrado por tecnología led, una intervención de más de 10.000 euros destinada a reducir el consumo.

El consejero Jorge García Montoro visitó este viernes el recinto pesquero-deportivo para supervisar los trabajos. Durante la visita, subrayó que «la prioridad es mantener unas instalaciones seguras y modernas que impulsen la actividad económica ligada al mar», y destacó la importancia de actuar de forma coordinada en todos los puertos autonómicos. En el caso de Cabo de Palos, recordó que se trata de uno de los enclaves con mayor actividad náutica y afluencia de visitantes, lo que hace especialmente relevantes las actuaciones de mantenimiento y actualización.

A estas obras se suma la intervención subacuática ya finalizada en los pantalanes de Cabo de Palos, centrada en la retirada de residuos sumergidos, la reposición de fondeos, la reparación de cadenas madre y la reordenación de amarras. Según el consejero, estos trabajos «son esenciales para garantizar la seguridad de las embarcaciones y la estabilidad de las estructuras», y permitieron corregir problemas detectados en inspecciones previas.

Aunque el programa autonómico contempla también mejoras en Mazarrón, Águilas y San Pedro del Pinatar, Cabo de Palos figura entre los puertos con mayor volumen de actuaciones activas. La Consejería inició además la actualización del sistema de balizamiento y señalización marítima, incluida en un contrato de 25.500 euros que también beneficia a otras dársenas, con el objetivo de reforzar la seguridad en los accesos y zonas de abrigo.

Episodios de contaminación

Asimismo, se encuentra en marcha la redacción de los planes de contingencia ante episodios de contaminación marina accidental, considerados una herramienta clave para responder con rapidez y eficacia en caso de incidentes ambientales. La Comunidad Autónoma destaca que estos planes permitirán unificar protocolos y mejorar la coordinación entre administraciones.

El Gobierno regional presentó, por último, la nueva imagen corporativa que unificará la identidad de todos los puertos autonómicos. La marca, desarrollada con una inversión superior a 4.600 euros, pretende reforzar la visibilidad y coherencia de la red portuaria y proyectar una imagen homogénea.